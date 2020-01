Peinlich! "Bachelor"-Kandidatin blamiert sich vor Sebastian Preuss

In Folge 2 von 'Der Bachelor' leistete sich eine Kandidatin ausgerechnet in der Nacht der Rosen einen peinlichen Patzer – und das auch noch direkt vor Bachelor Sebastian Preuss.

Nach dem großen Kennenlernen in Folge 1 bezogen die 19 auserwählten Damen in der darauffolgenden Sendung am Mittwoch ihre Villa in Mexiko. Kurz darauf lud der Bachelor Sebastian Preuss auch schon die ersten Kandidatinnen zu Einzel- und Gruppendates ein. So verbrachte er unter anderem mit Linda ein wenig Zweisamkeit. Soweit, so normal – doch in der Nacht der Rosen kam es dann zu einer peinlichen Szene.

Nachdem der Bachelor Vanessa eine Rose überreicht hatte und die nächste Kandidatin ansprechen wollte, lief plötzlich Wioleta los, um sich vorne ihre Blume abzuholen – dabei war sie überhaupt nicht dran. Überrascht fragte Sebastian Preuss nur "Was los?", und die peinlich berührte Bachelor-Kandidatin Wioleta lief schnell wieder zurück in ihre Reihe. Doch wieso Preuss wohl nicht ganz unschuldig an Wioletas Fauxpas war, lesen Sie bei msl24.de*.

(Bildquelle: TVNOW)

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.