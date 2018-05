„Guck nicht so“: "Bachelor in Paradise"-Kandidatin macht Frauenschwarm Ansage

"Bachelor in Paradise"-Kandidat Philipp ist heiß umschwärmt – insgesamt drei Kandidatinnen haben ein Auge auf den Frauenschwarm geworfen. Wer wird heute seine Rose bekommen und die anderen Konkurrentinnen ausstechen?

Mit ihrem Interesse an Philipp Stehler hat die 25-jährige Blondine nun nicht gerade hinterm Berg gehalten: Carolin Ehrensberger will ihn für sich. Unbedingt. Vergangene Woche hat sie bei „Bachelor in Paradise“ bei RTL den blauäugigen Ex-Polizisten deswegen ein kleines bisschen unter Druck gesetzt – aber echt nur ein ganz kleines bisschen.

Und dann auch noch sehr charmant geflirtet: "Guck nicht so mit deinem hübschen Gesicht!" Ein Träumchen.

Caro hat große Konkurrenz

Doch Caro kämpft keineswegs an einsamer Front. Wem Philipp seine Rose schenkt, wer sich in dieser Folge eine Ohrfeige einfängt und was sonst noch so los ist im Paradies: das alles bei unserem Live-Ticker ab 20.15 Uhr auf msl24.de*.

