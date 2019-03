Bachelor Andrej Mangold: Ist das der Grund für die Wahl von Jenny?

Die Entscheidung der letzten Rose fiel Bachelor Andrej Mangold schwer. War dieser Punkt ausschlaggebend?

Heilbronn - Andrej Mangold hatte als Bachelor bei der gleichnamigen TV-Sendung die Qual der Wahl. Viele Kandidatinnen wetteiferten um den Platz in seinem Herzen. Am Ende ging die letzte Rose an Jennifer Lange. Bei einer Autogrammstunde in Heilbronn ließ Andrej Mangold einen Grund für die Entscheidung durchblicken.

Bachelor Andrej Mangold: Fans sind sich bei Grund für seine Wahl ganz sicher

"Der erste Eindruck zählt am meisten. Natürlich spielt die Optik anfangs auch eine Rolle", erklärte Bachelor Andrej gegenüber echo24.de *. Hat Jenny ihn also von Anfang an nur mit ihrem Äußeren bezirzt.

Nein. Denn auch wenn die Auswahl ganz am Anfang bei "Der Bachelor" sicher auch mit den Augen getroffen wird, am Ende hat Andrej Mangold mit dem Herzen entschieden, dessen sind sich seine weiblichen Fans beim Auftritt in Heilbronn sicher.

Bachelor Andrej Mangold und seine Jenny: Andeutung zur gemeinsamen Zukunft?

"Er wirkt authentisch und man hat in der Sendung einfach gemerkt, dass er mit dem Herz Entscheidungen trifft", erklärte Saskia Borkert aus Lauffen, die sich ein Autogramm des Bachelors abholte. Dass Andrej Mangold Gefühle zeigen kann, davon sind seine Anhänger überzeugt.

Auch Jenny eroberte ihn letztlich wohl im Sturm, weil sie ihn tatsächlich berührte. Ob die Verliebtheit anhält? Das deutete Andrej Mangold zumindest an. Auf die Nachfrage, für wen die mitgebrachten Rosen gedacht wären, antwortete er nur geheimnisvoll: "Für niemanden. Die letzte Rose ist schon vergeben."

Violetta Sadri

