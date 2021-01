Bachelor (RTL): Rosenkavalier Niko trifft auf Instagram-Bekanntschaft

Der Konkurrenzkampf um Bachelor Niko Griesert hat begonnen. Direkt in der ersten RTL-Folge trifft der Rosenkavalier auf eine alte Instagram-Bekanntschaft.

Berlin - Das Warten hat endlich ein Ende. Am 20. Januar flimmert um 20:15 Uhr die erste Folge „Der Bachelor“ (RTL) über die heimischen Bildschirme und die hat es direkt in sich. Während beim ersten Kennenlernen bereits fünf Kandidatinnen fehlen, da sie aufgrund eines Corona-Vorfalls in Quarantäne sind, sorgt eine andere Single-Lady für den ersten Zickenkrieg am RTL-Set.

Denn ausgerechnet die hübsche Michèle de Roos ist eine alte Instagram-Bekanntschaft von Bachelor Niko Griesert, was bei ihren übrigen RTL-Mitstreiterinnen gar nicht gut an kommt. // nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.