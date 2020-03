Bachelor 2020: Mega-Eklat! Sebastian Preuss vergibt keine Rose und täuscht Finalistinnen

Das Bachelor-Finale: Wio und Diana sind noch im Rennen und lernen Sebastians Mutter kennen. Doch welche Kandidatin erhält die letzte Rose?

Es ist Zeit für das „Bachelor“-Finale*.

Sebastian Preuss muss sich zwischen Diana und Wio entscheiden.

muss sich zwischen und entscheiden. Und sind Sebastian und seine Auserwählte noch zusammen?

22.28 Uhr: Das war es nun für dieses Jahr „Bachelor“. Eine spannende und wirklich Staffel der anderen Art liegt hinter uns mit vielen Höhen und Tiefen - und auch wir haben uns dieses Jahr leider nicht verliebt - sorry Basti! Paul Janke bleibt einfach der „wahre Bachelor“! Aber wer weiß, vielleicht wird ja „Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“ wieder vielversprechend. Und wem nun die Langweile droht, kann gerne einmal einen Blick in unseren GNTM-Live-Ticker werfen. Vielleicht hilft das beim Überbrücken für‘s nächste Jahr!

Bachelor-Finale: Ein fades Ende für eine Staffel mit viel Potenzial

22.23 Uhr: Und das war es jetzt? Ernsthaft? Da platzt so eine Bombe, wir hatten den unsympathischsten „Bachelor“ aller Zeiten und so ein unspannendes und langweilige Ende??? Und nur 5 Kandidatinnen waren beim „großen Wiedersehen“? Wollte da keiner kommen, weil er so unsympathisch war? Das war jetzt mal kein gekonnter Abschluss. Und auch ein Rückblick auf 10 Jahre „Bachelor“ mit Paul Janke hilft da gerade nicht über die Enttäuschung weg. Oh Mann! Wo ist der Batida de Coco, wenn man ihn braucht?

Bachelor-Finale: Linda stellt beim „großen Wiedersehen“ Sebastian zur Rede

22.21 Uhr: Sebastian wollte sich verlieben und vorankommen, da gehört küssen dazu. Und schon wieder wird Sebastian so unsympathisch. Gerade hat er uns wegen seinen Tränen noch Leid getan und jetzt wieder diese seltsamen Kommentare.

22.20 Uhr: Ok, kommt jetzt die Spannung: „Warum musstest du so viele küssen?“

22.19 Uhr: Die unangenehmen Situationen kommen bei Frauke Ludowig auch nochmal als Wiederholung.

22.07 Uhr: Linda darf auch noch dazukommen. Wird es jetzt etwas interessanter? Sogar auf Twitter wird es ruhiger...

Bachelor-Finale: Diana entschuldigt sich bei Wio

22.05 Uhr: Diana entschuldigt sich bei Wio für ihre fiesen Kommentare gegen sie. Und auch bei den anderen entschuldigt sich Diana.

22.03 Uhr: Sehr lange Rückblicke kommen. Wo ist da denn bitte der Bitch-Fight?

21.58 Uhr: Desiree und Jenny-Jasmin dürfen auch noch mitreden. Irgendwie hätten wir von Diana noch mehr erwartet.

Bachelor-Finale: Diana verteidigt Sebastian

21.48 Uhr: Auch Diana bekam Drohungen und Hass-Nachrichten. Den Hate gegenüber Sebastian findet sie auch unter der Gürtellinie.

21.47 Uhr: Diana gesteht, dass sie bisher nur einmal so starke Gefühle hatte, auch wenn sie nicht verliebt war.

21.46 Uhr: Sebastian hat erst während seiner Rede beschlossen, Diana keine Rose zu geben. Ohne Worte!

21.45 Uhr: Kommt jetzt der große Showdown mit Diana?

21.44 Uhr: Die beiden haben erst jetzt erfahren, dass die andere keine Rose erhalten hat.

21.42 Uhr: Wio und Diana komme zu Frauke Ludowig.

Bachelor: Sebastian Preuss fängt zum Weinen beim „großen Wiedersehen“

21.41 Uhr: Und dann wird es emotional, denn Sebastians Mutter musste unter dem Hass leiden. Sebastian hat Sponsoren verloren und sogar eine Kooperation mit schwer erziehbaren Kindern verloren, denen er helfen wollte. Das bringt Sebastian total zum Stocken. Das erste Mal wird auch das Thema „Schwan“ angesprochen.

21.40 Uhr: Sebastian kann zum Teil nachvollziehen, dass man ihn als „Sexist“ bezeichnet.

Bachelor: Das „große Wiedersehen“ Sebastian Preuss steht Rede und Antwort

21.37 Uhr: Das „große Wiedersehen“ ist da und das ist groß, denn Wio, Diana, Desiree und Linda sind dabei!!

21.34 Uhr: Aber er sagt ihr nicht, dass er Wio auch keine gegeben hat?!? Diana denkt Wio hat die Rose und Wio denkt, Diana hat die letzte Rose... was für verrückter Mist?

Endlich mal sagt wenigstens mal eine Frau was Sache ist!!!Go Diana!

21.33 Uhr: Sebastian will Diana unbedingt zum Auto bringen. „Muss das sein?“

21.32 Uhr: Diana ist ihm zwar nicht böse, ist aber etwas sauer, da er sich die letzten Worte beim Date hätte sparen können.

Bachelor: Sebastian Preuss vergibt keine Rose

21.32 Uhr: WTF?!? Was?? Er vergibt keine Rose??

21.31 Uhr: Die letzte Rose bedeutet ein Versprechen, das er ihr nicht geben... und gibt Diana keine Rose

21.30 Uhr: Sebastian kommt ins Stottern und es wird ihm unangenehm. Er weiß nicht, ob er Diana die letzte Rose geben kann? Ok?!? Und nun?

21.20 Uhr: Auch Diana bekommt vom „Bachelor“ noch einen schönen Rückblick.

21.17 Uhr: Diana kommt und weiß noch nichts von ihrem Glück, dass sie wohl die letzte Rose bekommt.

21.16 Uhr: Wio wünscht „Bachelor“ Sebastian und Diana alles Gute und nimmt ehrenvoll Abschied von Sebastian. Auch mal was Neues!

Bachelor: Wio bekommt keine Rose

21.13 Uhr: Die letzte Rose steht für Ehrlichkeit und dass er für „seine Frau“ kämpfen würde, aber er glaubt, dass die beiden nicht weiterkommen, weil Wio sich nicht öffne kann. Wio bekommt keine Rose vom Bachelor!

21.12 Uhr: Wio kommt im Hochzeitskleid. Und bekommt schöne Worte zu hören. Wio ist toll, hübsch und erfolgreich, aber eben verschlossen.

21.10 Uhr: Sebastian kämpft mit sich und findet eigentlich beide Frauen nicht gut, auch mal was Neues. Also da fragt man sich aber schon, warum die beiden da stehen?

Eines muss man RTL ja lassen: dass #DerBachelor mit sich selbst kämpft, an welcher der Finalistinnen er weniger auszusetzen hat, weil er eigentlich beide doof findet und keine von ihnen will, ist neu. — Candi Cotton at HOLLYWOO (@cherryberrych4n) March 4, 2020

21.08 Uhr: Und Sebastian hat immer noch nicht gelernt, dass das „Frauen“ sind und keine „Mädchen“

21.05 Uhr: Selbst macht Sebastian keinen „Seelen-Striptease“ erwartet es aber von dern anderen oder speziell von Wio. Das ist einfach nur unfair. Zu einer Partnerschaft gehört das beidseitig Öffnen. Und Diana darzustellen, als würde sie einen mega ungesunden Lebensstil führen ist auch etwas übertrieben. Noch dazu, da sie es ja nicht ausschließt, das Rauchen aufzugeben.

Bachelor-Finale: Sebastian stellt mal wieder unangenehme Fragen

20.59 Uhr: Und die unangenehme Fragerunde geht weiter. Irgendwie hat doch kein „Bachelor“ vorher so unangenehme Fragen gestellt, oder? Wie ein Fragenkatalog. „Und was fühlst du jetzt?“ Also unpassender kann man die Fragen doch nicht stellen.

Also das Basti nicht verliebt ist, war nach beiden Dates sehr zu spüren. Auch nachdem ihm Diana quasi gesagt hat, dass sie verliebt ist, wirkt er sehr kalt. Das hatten wir nun so gar nicht erwartet beim Finale

Bachelor-Mama Conny ist die Gewinnerin der Herzen

20.45 Uhr: „Ich will aber nicht, dass wir hier rausgehen und dann trennen wir uns nach zwei Monaten!“ Mama Conny hat die perfekte Antwort: „Das kann dir draußen auch passieren!“ Vor allem nicht wegen dem Rauchen und der Ernährung. Mama Conny ist unsere Heldin! Vielleicht sollte man das Konzept in „Date my mum“ umbenennen? Die würde von allen die Rose bekommen.

Ein Strauß Rosen für die Mutter #DerBachelor — Teilzeitgothic (@teilzeitgothic) March 4, 2020

20.44 Uhr: Mama Conny geigt ihm klar die Meinung: „Den perfekten Menschen gibt es nicht!“

20.43 Uhr: Für Sebastian ist Rauchen ein absolutes No-Go.

20.42 Uhr: Mama Conny hat eine klare Favoritin: Diana!

20.38 Uhr: Diana isst ab und zu Fleisch, raucht mal und trinkt mal ein Glas Wein - aber das geht für Sebastian gar nicht. Er will einen Partner haben, mit den gleichen Zielen - ein gesundes Leben. Also Ausgeglichenheit ist auch nicht schlecht. Aber ja das ist sooooo ungesund, das geht gar nicht.

20.37 Uhr: Mama Conny stellt ihren Basti auch gleich als „Charmeur“ da. Das ist uns ehrlich gesagt noch nicht so aufgefallen.

20.36 Uhr: Diana ist an der Reihe. Und Diana fängt wieder zum Kichern an...

Bachelor-Finale: Wio ist in Sebastian verliebt

20.34 Uhr: Im Vergleich zu Sebastian ist Wio verliebt.

20.30 Uhr: Und die unangenehme Fragerei beginnt wieder - „Fremdschäm-Moment“ - wie findest du mich als Mann? Bestimmt gar nicht.

20.29 Uhr: Immerhin spricht Sebastian offen an, dass er es nicht so schön fand, dass Wio ihre schlechte Laune nicht zurückhalten konnte.

20.28 Uhr: Wio ist nicht bereit Konflikte zu lösen. Ja, weil man enttäuscht ist, ist man garantiert Konfliktscheu. Interessante Logik.

20.27 Uhr: Das ging schnell. Wirklich viel Gespräch gesehen hat man nicht. War das so langweilig, dass man gleich alles Rausschneiden musste?

20.24 Uhr: Wio trifft als Erste Sebastians Mutter. Sebastian nimmt gleich Reisaus und überlässt Wio seiner Mama.

Bachelor: Mama Conny trifft Wio im Finale

20.21 Uhr: Und nun trifft er Mama Conny wieder. Die ist natürlich interessiert, wer da nun kommt. Dabei erzählt Sebastian gleich, dass er am Anfang eine Tendenz zu Wio hatte bis zum Dreamdate. Da bekam Sebastian einen Dämpfer durch das „egoistische“ Verhalten von Wio. Diese Aussage kommt natürlich gleich bei der Twitter-Gemeinde hervorragend an:

"Weil du auf einem unserer Dates schlechte Laune hattest, bin ich jetzt nicht mehr in dich verliebt!"#DerBachelor ist ein richtig erwachsener, vernünftiger Mann

...

Lol — Candi Cotton at HOLLYWOO (@cherryberrych4n) March 4, 2020

20.18 Uhr: Gleich zu Beginn der Schock: „Ich verspüre kein Verliebtsein!“ Sebastian mag zwar beide Frauen, aber wirklich überzeugt scheint er nicht. Und für ihn ist die letzte Rose ein Versprechen es zu Versuchen und das kann er nicht. Na, das sind ja die besten Voraussetzungen für das Finale!

Bachelor-Finale: Die Vergabe der letzten Rosen ist da!

20.15 Uhr: Es geht los! Und wir stellen uns wieder auf eine Menge unpassender Aussagen ein.

20.09 Uhr: Das große Rätselraten beginnt gleich: Wer bekommt die letzte Rose? Wio oder Diana?

18:45 Uhr: Nur noch eine Stunde und 30 Minuten. Der Countdown zum Bachelor-Finale ist nicht mehr weit. Die wildesten Spekulationen, wer die letzte Rose erhalten könnte, gibt es bereits ausgiebig im Netzt, neben dem Spoiler. Und nun lässt auch noch ein Schlagerstar die „Bachelor“-Bombe platzen*. Mittlerweile ist es fast unmöglich, allen Spoilern aus dem Weg zu gehen.

17.19 Uhr: Wirft man einen Blick auf den Trailer zur heutigen Folge, dann wird eines klar: Drama droht. Denn Sebastian Preuss ist sich nicht sicher und sagt klar, ihm fehlt etwas. Seine Mutter macht ihm daraufhin eine klare Ansage: „Du willst einen perfekten Menschen, der perfekt auf dich abgestimmt ist. Das geht gar nicht!“ Doch wird das bei Sebastian helfen?

Ex-Bachelor Andrej Mangold hat klare Vermutung

14.59 Uhr: Auch Ex-Bachelor Andrej Mangold meldet sich vor dem Finale noch einmal zu Wort. Er wirft Sebastian widersprüchliches Handeln vor und kann das inflationäre Geknutsche auch nur wenig nachvollziehen, erklärt er im Interview mit „Spot on News“.

Vor allem aber fragt sich der Basketballer, warum Sebastian eigentlich wirklich in der Sendung war. Kann es wirklich sein, dass „die ganze Sache von vorneherein zur Selbstvermarktung geplant“ war, wie es Mangold befürchtet. Spätestens das Nachgespräch wird hoffentlich Licht ins Dunkle bringen.

12.21 Uhr: Was macht wohl die verschmähte und Leah heute, die vom neuen „Knutschelor“ erst geküsst, dann beleidigt und abserviert wurde?

Heute haben wir zwar noch nichts von ihr gehört, gehen nach diesem Insta-Post aber davon aus, dass sie ihre Gedanken lieber um gutes und gesundes Essen kreisen lässt, als sich das Finale mit Wio und Diana anzuschauen.

Update vom 4. März, 9.51 Uhr: Bastis bester Kumpel hat also einen klaren Favoriten. Wie geht es Ihnen? Wem sollte der Bachelor seine letzte Rose schenken? Wio oder Diana? Stimmen Sie ab!

Bachelor 2020: Für wen entscheidet sich Sebastian Preuss - Wio oder Diana?

Zwei Frauen sind von ursprünglich 22 Kandidatinnen* noch übrig geblieben: Wio und Diana. Beide vom Wesen her sehr unterschiedlich. Die eine sehr emotional und ruhig, die andere kommunikativ und quirlig. Doch was wird Sebastian Preuss* mehr zusagen? Und wird Wios Verhalten beim Dreamdate letzte Woche* zum Verhängnis?

Bachelor: Die Dreamdates gehen eher baden

Zwei traumhafte Dates sollten es eigentlich letzte Woche sein, vor allem wenn man an die letzten Staffeln „Bachelor“ und „Bachelorette“ denkt. Doch bei Sebastian Preuss, der sogar so heftig in der Kritik steht, dass seine Mutter ihm öffentlich zur Seite springt*, ist irgendwie alles anders. Diana sagt er direkt heraus, dass sie Popel in der Nase hat und bei Wio hat er so starke Bauchschmerzen, dass die beiden nicht übernachten können. Das bringt Wio dermaßen aus dem Konzept, dass sie regelrecht ausflippt*. Für sie ein absolutes Drama, dass Basti so gar nicht mag. Das einzige Date tatsächlich ohne Probleme, war das von Desiree, die aber keine Rose mehr erhielt.

Doch wie wird es nun weitergehen? Für alle, die nicht warten können, die finale Entscheidung von Sebastian Preuss gab es bereits auf TVNOW zu sehen. Aber auch die Vorschau verspricht Spannung. Wio schreitet in einem weißen Kleid über den Teppich und Diana in einem schwarzen. Sebastian scheint absolut planlos, was zu tun ist.

Bachelor: Sebastians bester Freund hat eine klare Favoritin

Sein bester Kumpel Kai Pierre, der im „Bachelor“-Podcast zu hören ist hat eine klare Favoritin: Diana. Er mag ihre lockere und sympathische Art. Wio findet er dagegen zu emotional. „Sie ist wie ein kleines, pubertierendes Mädchen“, so Sebastians Kumpel „sie zieht eine emotionale Nummer nach der anderen“. Als „unreif“, „zu wenig Selbstbewusst“ und „wie ein Teenager“ wird sie bezeichnet - das sitzt und ist nicht sonderlich nett. Und es fallen noch weitere, weniger nette Vergleiche. Das ist sogar für „Diana“-Fans zu viel.

Viel interessanter wird jedoch die Frage, was Sebastians Mutter zu den beiden sagt, denn die darf Sebastians letzte Kandidatinnen kennenlernen. Auf Instagram gerät Diana sogar gleich ins Schwärmen über Sebastians Mutter. Ob das ein Zeichen ist?

Und nach der Entscheidung steht die noch viel spannendere Frage an: Was wurde aus Sebastian und seiner Auserwählten? sind sie noch zusammen. Auch dafür müssen wir uns noch etwas gedulden.

Rubriklistenbild: © TVNOW