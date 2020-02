„Der Bachelor“ küsst Kandidatin und macht danach fiese Aussage

Die Kuss-Bilanz nach Bachelor-Folge vier ist beeindruckend: Sebastian Preuss knutschte bereits vier Damen.



Damit sorgte er allerdings für einige skurrile Dialoge.



Er könnte den Kuss-Rekord von Daniel Völz knacken.

Update vom 29. Januar: Bereits in der dritten Folge hat Bachelor Sebastian Preuss zwei Damen geknutscht, nach Folge vier sind es nun schon vier geküsste Ladies. Knackt der Münchner so den Kuss-Rekord vom bisherigen „Knutschelor“ Daniel Völz? Der Bachelor von 2018 hatte insgesamt sechs Küsse in fünf Folgen verteilt. Sebastian Preuss ist ihm also dicht auf den Fersen.

„Der Bachelor“ küsst Kandidatin in Badewanne voller Schokolade

Zunächst kamen sich der Bachelor und Wioleta in einer Badewanne voll glibbriger Schokolade näher. Sein Vorhaben kündigte der Bachelor auch ziemlich schnell an. Bereits unter Wasser - äh unter Schokolade - suchte er Körperkontakt und stellte fest: „Deine Kniekehlen sind voll heiß.“ Wioleta sagte verlegen: „Man weiß ja jetzt auch nicht, was man noch fragen soll. Eigentlich würde man jetzt chillen und entspannen.“ Mit einem Zwinkern erwiderte der Bachelor: „Naja... oder...“ und zog die 28-Jährige zu sich, um ihr einen leidenschaftlichen Kuss aufzudrücken. Für Wioleta passte der Kuss „perfekt rein“. „Schade, dass es da noch mehrere gibt“, fügte sie hinzu.

Erst knutscht „Der Bachelor“ Kandidatin - dann nennt er sie „Grobmotoriker“

Da sollte sie recht behalten, denn schon wenig später bekam auch Studentin Leah, ein romantisches Date - inklusive Knutscherei am Pool. Doch direkt nach dem Kuss spürte sie das Verlangen, dem Bachelor etwas mitzuteilen: „Und küssen kannst du auch. Ich finde, der Moment vor dem Kuss ist immer so ... man wartet da immer so drauf.“ Der Bachelor fragte erstaunt: „Du bist schon so ein Grobmotoriker, oder?“ Im Einspieler erklärte er was er meinte: „Es war ein schöner, leidenschaftlicher Kuss und dann hat sie auf einmal aufgehört und hat gesagt, dass ich gut küsse und irgendwas hat sie dann noch gesagt, ich weiß es schon gar nicht mehr.“ Wirklich romantische Stimmung kam da nicht wirklich auf.

Bleibt abzuwarten, wie viele Kandidatinnen nächste Woche in den Genuss kommen und ob Sebastian Preuss sich tatsächlich den Titel „Knutschelor“ holt. Und wen küsst Sebastian nächste Woche? Das lesen Sie in unserem Bachelor-Live-Ticker nach.

Bachelor 2020: Wird Sebastian Preuss der neue „Knutschelor“?

Erstmeldung vom 22. Januar: