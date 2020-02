Busen-Foto von Bachelor-Kandidatin aufgetaucht! Arzt veröffentlicht intimes Foto von ihr

Sie galt als die Favoritin der TV-Show „Der Bachelor“ 2020 - und betonte ihre Natürlichkeit. Doch nun ist ein pikantes Foto von Kandidatin Linda aufgetaucht.

Tulum - Schöne Haut, gepflegtes Haar und ein makelloser Körper - der „Bachelor“ 2020, Sebastian Preuss, hat es nicht leicht, bei der Anzahl schöner Mädchen seine Traumfrau zu finden. Doch es ist nicht alles Gold was glänzt, auch nicht bei den Kandidatinnen des „Bachelors“ 2020*.

Nun gibt eine der Favoritinnen zu, dass sie eine Brust-Vergrößerung hatte. Linda Reschke galt bis letzte Woche als die Favoritin der TV-Show. Doch nachdem Linda dem „Bachelor“ einen Kuss verweigerte*, bekam sie keine der begehrten Rosen geschenkt - und musste die Sendung verlassen. Ihr Rauswurf kam für viele Fans überraschend und sorgte für viel Aufregung.

„Der Bachelor“ 2020: Kandidatin Linda Reschke hatte eine Brust-OP

In ihrer Instagram-Story zeigte Linda sich noch ganz natürlich und behauptet die guten Gene ihrer Mutter geerbt zu haben. Ganz natürlich ist dann doch nicht alles an ihr - so postete der Schönheitschirurg Michael Bromba ein Foto von Linda nach einer Brust-OP. Darunter erklärt er: „Hier ist ein Ergebnis einer #brustvergrößerung. Ein großes Dankeschön an meine Patientin!“

Negativ reagieren die Follower jedoch nicht auf das Foto. Zumindest nicht unter dem Bild von Schönheitschirurg Dr. Bromba. „Sehr schön“, kommentiert ein User. „Im TV hat man davon nichts gesehen, sehr natürlich. Gute Arbeit gemacht!“, lautet ein anderer Kommentar.

„Der Bachelor“ 2020: Diese Kandidatinnen haben nachgeholfen

Linda ist jedoch nicht die einzige Kandidatin, die etwas nachgeholfen hat. Die Beauty-OP Akte der diesjährigen „Bachelor“-Kandidatinnen* ist lang. Ob Brustvergrößerung, Nasen-OP oder aufgespritzte Lippen - kaum eine setzt auf „natürliche“ Schönheit. Ganz offen gibt Jenny Jasmin diverse Schönheits-Operationen zu. Nicht nur hat sie sich die Brüste vergrößern lassen, sondern sie hat auch eine Nasen-Korrektur und Fettabsaugungen hinter sich.

Obwohl die meisten der Kandidatinnen ganz offen mit ihren Schönheits-OPs umgehen, können nicht alle Bachelor-Kandidatinnen* die Eingriffe nachvollziehen. „Ich habe noch nie so vieleBeauty-Eingriffe auf einmal gesehen, wie hier bei uns. Als ich die alle das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir: Oh Jesus, Maria!“, erklärt Kandidatin Anna Mildenberger gegenüberdem Sender RTL.

„Der Bachelor“ 2020: Alle Infos über die aktuelle Staffel

