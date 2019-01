„Der Bachelor“: Kandidatin erkämpft sich ersten Kuss - dann fließen Tränen

„Der Bachelor“: Um das Herz von Andrej Mangold konkurrieren noch elf Anwärterinnen. Jetzt gab es endlich den ersten Kuss - und jede Menge Tränen.

Darauf haben die Fans sehnsüchtig hingefiebert. In der vierten Folge ist es beim „Bachelor“ endlich so weit. Andrej Mangold geht einen Schritt weiter - der ersehnte erste Kuss. Am Ende ist es Jenny, die das Lippenbekenntnis des Bachelors bekommt. Für diesen intimen Moment räumt sie sogar Konkurrentin Nadine aus dem Weg.

„Der Bachelor“: Jenny weiß was sie will - und nimmt es sich

Schon in Woche drei sorgte Jenny für einige Streitereien unter den Rosen-Anwärterinnen. Nicht allen Ladys schmeckte die beherzte Art und Weise, mit der die Junggesellin den Bachelor von sich überzeugen wollte. Doch daran störte sich die extrovertierte Frau bisher nicht - mit Erfolg.

+ Jenny (l.) und Andrej (r.) beim Einzeldate auf Kuschelkurs. © TV NOW

Sie sicherte sich schon das erste Einzeldate mit Jungeselle Andrej und lässt sich auch in der vierten Woche von der Konkurrenz nicht aufhalten. Sie weiß, was sie will - und geht energisch zur Sache. Allerdings ging der Bachelor auch bei anderen Kandidatinnen schon ganz schön zur Sache. Ist Jenny also nur eine von vielen?

„Der Bachelor“: Erster Kuss und jede Menge Tränen

Nichts da! Während Andrej Mangold eigentlich gerade noch mit Nadine im Gespräch ist, schreitet Jenny ein. „Es reicht jetzt, Nadine. Wir tauschen“, crasht sie den großen Moment der Konkurrentin. Diese bricht sogar in Tränen aus. Jenny allerdings ist noch lange nicht am Ziel. Sie will mehr und nutzt ihre Chance. Im Kerzenschein ist es dann so weit: Der erste Kuss.

Somit ist sie die erste der Bachelor-Anwärterinnen, die Andrej wirklich nahe kommt. Doch wie denkt der Bachelor über diese erste intime Begegnung? Und warum fließen plötzlich auch bei Jenny dicke Tränen? Auch in Woche vier in Mexiko verspricht also wieder viele Höhen und Tiefen.

Folge vier läuft am Mittwochabend bei RTL. Hier finden Sie alle Sendetermine der neunten Staffel von „Der Bachelor“.

Alle Episoden von „Der Bachelor“ bei TV NOW.

spz