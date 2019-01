„Der Bachelor“ 2019: Sie bekommt das erste Einzeldate - der Grund ist kurios

Der Bachelor 2019 sucht nach der großen Liebe. Alle 20 Kandidatinnen durften Andrej kennenlernen - und sie versuchten gleich, ihn zu verzaubern.

Andrej Mangold ist der neunte Bachelor.

20 Kandidatinnen warten in der ersten Nacht der Rosen auf ihn.

Die ersten Kandidatinnen mussten bereits wieder gehen.

Eine Dame bezauberte den Bachelor sofort.

Das erste Einzeldate der neunten Bachelor-Staffel steht an

Update vom 08. Januar, 15.27 Uhr: Nach dem Einzug in die Bachelor-Villa verliert Andrej Mangold heute keine Zeit. Gleich am ersten Tag schnappt sich der Bachelor eine der Damen für das erste Einzeldate der Staffel. Warum er genau diese Frau für das erste Kennenlernen zu zweit auswählte, überraschte aber durchaus.

Jennifer (25) aus Bremen ist heute Abend die Glückliche, die mit Andrej als Erste alleine Zeit verbringen durfte. Warum gerade Sie? Rückschau: In der ersten Folge hatte der Bachelor den falschen Namen genannt, als er Jennifer eine Rose überreichen wollte. „Da möchte ich gerne diesen Fehler so ein bisschen wiedergutmachen“, so de Bachelor. Ob das der einzige Grund ist, erfahren Sie heute Abend um 20.15 Uhr.

Der erste Zickenkrieg ist beim Bachelor 2019 ausgebrochen

Update vom 08. Januar, 14.45 Uhr: Wann fliegen das erste Mal die Fetzen beim Bachelor? Diese Frage ist ein echter Evergreen. Bei knapp 20 Frauen in einer Villa war das bislang meist nur eine Frage der Zeit.

Beim Bachelor 2019 bricht der erste richtige Streit gleich sehr schnell am Pool aus. Allerdings hatte Andrej Mangold ausnahmsweise mit dem Streit nichts zu tun. Das Thema, wegen dem Isabell und Eva in Streit gerieten, war viel profaner. Wir sagen nur Handtuch-Gate.

„Der Bachelor“ 2019: So lief das erste Treffen mit den Kandidatinnen

Update vom 02. Januar, 22.00 Uhr: Kommunikationsdesignerin Kimberly (25) ist die erste der 20 Kandidatinnen, die Bachelor Andrej Mangold (31) begrüßen darf. Bussi links, Bussi rechts. Eine Begegnung auf „Augenhöhe“, wie der Profi-Basketballer und Unternehmer positiv überrascht feststellt.

Nach ihr stöckelt Immobilienkauffrau Isabell (25) über den roten Teppich. Die Magdeburgerin, die sich selbst als „laut“ bezeichnet, macht Kampfsport und zog sich 2015 für den Playboy aus. Sie hat Andrej ein kleines Geschenk mitgebracht. Einen Miniatur-Boxhandschuh. Eine klare Kampfansage? Der Bachelor ist gespannt, welche Geschichte hinter dem Mitbringsel steckt.Auffällig: Sie begleitete der Bachelor persönlich in die Villa hinein. Das Geschenk hat wohl seinen Zweck erfüllt!

Farblich zum Anzug des Bachelors passend, steigt schließlich Jennifer (25) in einem ultramarinblauen Hosenanzug aus dem schwarzen SUV. „Sportlich und sportlich, passt zusammen“ resümiert die Bremer Sport- und Gesundheitstrainerin nach der Begrüßung. „Ist ne hübsche Frau, da kann man nur über beide Ohren strahlen“, befindet Andrej.

Mit „Magic Gum“ versucht Kellnerin Lara (27) die Stimmung zum Knistern zu bringen. Um ihrer Nervosität Herr zu werden, steppt die Berlinerin dem Bachelor erst einmal etwas vor. „Interessant, weil definitiv anders“, befindet Andrej die Tanzeinlage, für die sich Lara im Anschluss selbst ein wenig zu schämen scheint.

Bachelor bekommt schnell ein unmoralisches Angebot

UnternehmerinStefanie (32) aus Düsseldorf macht dem Bachelor gleich mal ein unmoralisches Angebot: „Wir können eigentlich direkt gehen, es lohnt sich eh nicht mehr zu warten“, posaunt sie im Brustton der Überzeugung. „Mach hier nicht deine Mitstreiterinnen schlecht“, warnt Andrej sie mit einem Lächeln. Viel haben sie sich nicht zu sagen. Dann fordert Stefanie Andrej auch noch auf, sie persönlich zu den anderen Kandidatinnen in die Villa zu führen. Ob sich so viel Forschheit am Ende auszahlt?

Den glamourösesten Auftritt liefert Cecilia (22). In einem hautengen Bustierkleid aus roséfarbenen Pailletten mit ultra-hohem Beinschlitz nähert sich die Kellnerin mit nigerianischen und italienischen Wurzeln wie ein Panther seiner Beute. Nicht zuletzt auch wegen ihrer dramatisch-voluminösen Lockenmähne bescheinigt Andrej ihr auch gleich einbeeindruckendes Erscheinungsbild. Auf sie folgt Jasmin (25), mit der Andrej sich die kürzeste Begrüßung in der Geschichte des Bachelors liefert. Die Sekretärin ist so nervös, dass sie außer ihrem Namen nicht viel hervorbringt und sich quasi direkt zu den anderen Kandidatinnen in die Villa begibt. Andrej berichtet dem RTL-Kamerateam keinen guten Draht zu Jasmin gehabt zu haben, aber „das kann ja noch werden.“

Ein selbst erdachtes Liedchen zur Begrüßung trällerte mit dünner Stimme Christina (30) aus Hannover. Auch der Bachelor ist in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu Hause. Begeisterung, strahlende Augen auf beiden Seiten. Die Pharmareferentin kassiert gleich vorab die erste rote Rose vom Bachelor und missgünstige Blicke der anderen Kandidatinnen. Dazu passt, das Andrej Brünette bevorzugt, wie er vor Sendestart in einem Interview mit RTL verriet.

Nicht alle Bachelor-Kandidatinnen kamen souverän rüber

Die Zwei folgenden Kandidatinnen bekleckerten sich nicht gerade mit Ruhm: Claudia B. (31) aus Dresden präsentiert sich als kleines Mäuschen, was den Bachelor jedoch wenig bezaubert. Und Studentin Ernestine (26) aus München vergisst nach 30 Sekunden schon wieder Andrejs Namen.

Vanessa (26), Accessoire-Designerin bekundet, ein riesiger Basketball-Fan zu sein und Flugbegleiterin Claudia G. (26) flasht Andrej mit ihren Augen. Julia (26) aus München fällt so gleich mal mit ihrem rollendem „R“ in der Aussprache auf und Make-up-Artistin Karin (21) aus Schweinfurt ist so aufgeregt, dass ihr ein „Ich glaub, ich kotz‘ gleich“ herausrutscht. Eva (26), Flugbegleiterin aus Düsseldorf, dunkelhaarig, dunkler Teint, olivegrünes Kleid, erhält von Andrej das Angebot, sie persönlich zu den anderen Mädels zu eskortieren. Jade (24), Flugbegleiterin aus Köln muss bei Andrejs Frage nach ihrem Beruf erst einmal lachen, die gefärbte Blondine wurde so dann auch direkt als ein wenig albern von Andrej eingestuft.

Ukrainerin Mariya (27) wird dem Publikum mit einem eigenen Einspieler vorgestellt. Die Kosmetologin aus Stuttgart überreicht Andrej ein Päckchen Pralinen in der Hoffnung, diese später gemeinsam mit ihm zu vernaschen. Liebe gehe schließlich durch den Magen. Nadine (30), macht irgendwas mit Spülmaschinen und ist einfach nur nervös. Promoterin Nathalie (26) aus Kiel bringt mit ihrem strahlenden Lachen auch den Bachelor zum Strahlen und punktet zusätzlich mit ihrem bodenlangem Paillettenkleid. ServiceassistentinLuisa (22) schickt er nach einer knappen und distanzierten Begrüßung direkt zu den anderen durch.

Die Nacht der Rosen: Diese Damen schickte Andrej Mangold nach Hause

Auffällig ist, dass drei Damen nach Hause gehen mussten, die in der ersten Folge weder durch Zickereien noch durch ausgefallene Kennenlern- und Flirt-Strategien auf sich aufmerksam machten. Kurzum: Andrej schickte die drei unauffälligsten Damen direkt wieder nach Hause. Lesen Sie hier, welche Kandidatinnen nicht mehr dabei sind. Steht der Bachelor also auf extrovertierte Frauen? Das wird sich in den nächsten Folgen zeigen.

Vorbericht: Bachelor 2019: Auf der Suche nach der großen Liebe

Am Mittwoch startet die neunte Staffel des Bachelors und das bedeutet natürlich auch: Das große Kennenlernen mit allen 20 Kandidatinnen steht an. Und was gibt es sonst noch? Natürlich erfahren die Zuschauer, wie die Kandidatinnen so drauf sind.

Beim großen Kennenlernen der letzten Bachelor- und Bachelorette-Staffeln gab es ja gerade dabei auch immer amüsante Szenen zu sehen. Der Brunftschrei von Eddy aus der letzten Bachelorette-Staffel im Sommer 2018 ist uns da noch sehr präsent im Kopf. Es ist aber auch jedes Mal lustig zu sehen, wie manche Kandidatinnen sich von Anfang an dem Bachelor anbiedern. Wiederum andere begeistern mit süßen und durchdachten Geschenken, während andere kein Wort herauskriegen. Und natürlich warten wir auch jedes Jahr auf den bekannten Satz: „Oooooohhhh mein Gott, der sieht ja so gut aus!“ Damit rechnen wir fest heute Abend.

Bachelor 2019: Das große Kennenlernen in der ersten Nacht der Rosen

Einen kleinen Blick auf das erste Kennenlernen mit vereinzelten Kandidatinnen konnten wir schon werfen. Kandidatin Lara drückt dem Ex-Bayern-Basketball-Spieler erst einmal eine Packung „Magic Gum“ in die Hand mit dem Spruch: „Damit es von Anfang an zwischen uns knistert.“ Das ist mal eine Ansage, aber auch eine, die mit Augenzwinkern zu sehen ist, denn die vielen kleinen Kaugummis in der Tüte knistern und knacken, wenn man sie in den Mund schüttet.

Viele kleine Geschenke für den Bachelor 2019 Andrej Mangold

Außerdem bekommt Bachelor Andrej ein kleines Ständchen von Christina, eine Ex-„Miss Norddeutschland“ gesungen und die bringt ihm auch gleich noch die "Notfallpeitsche" mit: Das ist eine Reitgerte, da sie selbst reitet, mit Ohrenstöpsel, falls ihm das Geschnatter einmal zu viel werden sollte, und einem Bilderrahmen für den schönsten Moment.

Mariya bringt ihm dagegen gesunde Pralinen mit und schlägt auch gleich vor, diese später gemeinsam zu verspeisen. Dabei konzentriert sie sich so auf ihre Naschereien, dass sie ganz vergisst, nach Andrejs Namen zu fragen. Kann vor lauter Aufregung ja mal passieren, immerhin fliegen die ersten Kandidatinnen ja schon bald wieder nach Hause.

Was sonst noch weiter passiert, werden wir heute Abend ab 20.15 Uhr im TV sehen oder per Stream über TVnow. Hier finden Sie auch eine Übersicht über alle Sendetermine für den Bachelor 2019.

