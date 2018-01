Der Bachelor 2018 startet heute bei RTL: Alle Sendetermine im Überblick

Der Bachelor 2018: Welche Schönheit bekommt die letzte Rose von Junggeselle Daniel Völz überreicht? Alle Sendetermine und Sendezeiten der aktuellen Staffel im Überblick.

Fans von „Der Bachelor“ haben im neuen Jahr einen Grund mehr zur Freude: Im Vergleich zur letzten Staffel des „Bachelor“ gibt es 2018 neun statt nur acht Folgen. Die Neuauflage des erfolgreichen TV-Formats wird ab dem 10. Januar 2018 um 20.15 Uhr jeden Mittwoch in insgesamt zweistündigen Doppelfolgen auf RTL ausgestrahlt. Traditionsgemäß erfolgt in der ersten Folge die Vorstellung des neuen Bachelors, der Charmeur wird genau unter die Lupe genommen. Auch die 22 Kandidatinnen dürfen Sonnyboy Daniel Völz kennenlernen. Am Ende jeder Folge verteilt der Rosenkavalier dann seine begehrten Blumen.

Die Mädels, die in der Nacht der Rosen leer ausgehen, müssen ihre Koffer packen. Beim großen Finale am Mittwoch, 7. März, erfahren die TV-Zuschauer dann, welcher Herzdame Daniel Völz seine letzte Rose überreicht.

Hier erfahren Sie, wann „Der Bachelor“ 2018 startet sowie alle weiteren Ausstrahlungstermine:

Der Bachelor 2018 im TV: Alle Sendetermine auf RTL

Datum Sendetermin (Beginn) Folge Anmerkungen Mittwoch, 10.01.18 20:15 Uhr Start von Der Bachelor 2018 - Folge 1 22 Frauen mit einem Ziel: Das Herz des Bachelors erobern. Gemeinsam ziehen sie in ein Luxushaus und warten auf den einen Moment: Endlich den Bachelor sehen! Noch haben sie keinen blassen Schimmer, welcher Single-Mann in der Traumvilla wartet. Für welche der Ladies wird der Aufenthalt nur ein kurzer sein? Mittwoch, 17.01.18 20:15 Uhr Folge 2 folgt Mittwoch, 24.01.18 20:15 Uhr Folge 3 folgt Mittwoch, 31.01.18 20:15 Uhr Folge 4 folgt Mittwoch, 07.02.18 20:15 Uhr Folge 5 folgt Mittwoch, 14.02.2018 20:15 Uhr Folge 6 folgt Mittwoch, 21.02.2018 20:15 Uhr Folge 7 folgt Mittwoch, 28.02.2018 20:15 Uhr Folge 8 folgt Mittwoch, 07.03.2018 20:15 Uhr Der Bachelor - Das große Finale - Folge 9 Im großen Finale wird der Bachelor die letzte Rose vergeben. Im Anschluss werden noch einmal die besten Szenen der achten Staffel gezeigt.

Bachelor 2018: So sehen Sie die Folgen im Live-Stream

RTL bietet allen Zuschauern, die die Sendung nicht im Fernsehen verfolgen können, alternativ einen Live-Stream an. Dazu müssen Bachelor-Fans einfach auf dem Online-Portal TV NOW nach dem entsprechenden Live-Stream suchen. Auf dem Webangebot kann man die jeweilige Folge von „Der Bachelor“ als Stream auf jedem Computer, Laptop, Smartphone oder auch Tablet schauen.

Für die Wiedergabe der Live-Streams auf mobilen Endgeräten bietet RTL außerdem eine „TV NOW“-App zum kostenlosen Download an. Android-Nutzer finden Sie im Google Play Store, Apple-Kunden auf iTunes. Auf der Seite wird nicht nur das Programm von RTL, sondern auch das weiterer Haus-Sender, die zur RTL-Gruppe gehören, angeboten. Dazu gehören beispielsweise noch VOX, RTL II, RTL Nitro oder n-tv.

Der Live-Stream bei RTL NOW hat allerdings einen Haken: Um ihn zu nutzen, müssen Sie sich zuerst kostenlos registrieren. Der Streaming-Dienst kann darauf 30 Tage lang umsonst genutzt werden, anschließend beträgt die Gebühr 2,99 Euro pro Monat.

Der Bachelor 2018: Live-Stream von RTL nur in Deutschland?

Eine Einschränkung gibt es im Hinblick auf den Streamingdienst TV NOW: Der Live-Stream von RTL ist lediglich in Deutschland frei empfangbar, im Ausland dagegen nicht. Wer sich nun also im Urlaub befindet, wird geblockt. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, den „Bachelor 2018“ auch im Ausland verfolgen zu können - indem man das „Geoblocking“ umgeht! So geht‘s: Man richtet auf seinem Rechner ein VPN (Virtual Private Network) ein und lässt sich eine deutsche IP-Adresse zuweisen. Beliebte Dienste hierfür nennen sich Hotspot Shield, IPVanish, vyprVPN oder Hide My Ass.

Wer einen Live-Stream zum „Bachelor 2018“ auf einem mobilen Endgerät (Smartphone oder Tablet) konsumieren möchte: Mit sogenannten Proxy-Apps lässt sich auch hier die entsprechende IP-Sperre umgehen. Drei beliebte Anbieter: VPN One Click, Proxy Droid und Faceless. Hinweis: Es gibt Zweifel an der Legalität dieser Methode.

Der Bachelor 2018: Das Konzept der Show

Der Privatsender RTL erklärt das Konzept der Kuppel-Show: „Sexappeal, Selbstbewusstsein, Intelligenz, Humor - fehlt eigentlich nur noch das weibliche Gegenstück zum großen Glück. Daher nutzt der Bachelor die Chance und lernt bei unterschiedlichsten Dates die Frauen besser kennen. In der ,Nacht der Rosen‘ muss sich der Bachelor jede Woche neu entscheiden, mit welcher Dame er noch mehr Zeit verbringen möchte - der Rest wird gnadenlos ausgesiebt: Nur wer am Ende einer Sendung eine Rose überreicht bekommt, darf bleiben und damit weiter flirten und um die Zuneigung des Bachelors kämpfen. Welche Frauen diesmal in der Bachelor-Villa zusammentreffen, erfahren Sie unter diesem Link.

Letztlich bekommen dann wenige der 22 Frauen die Gelegenheit, den Bachelor ihren Familien vorzustellen sowie die Heimat zu zeigen. Sobald eine weitere Herzensdame aussortiert ist, geht es in die „Dreamdates“: Drei mal darf der Junggeselle zu einem romantischen Date entführt werden - mit drei verschiedenen Grazien. Im großen Finale entscheidet sich schließlich, welche der Teilnehmerinnen die letzte Rose erhält und damit als Gewinnerin hervorgeht.

