So viel Gage bekommt der Bachelor Daniel Völz wirklich

Bachelor-Fans sind schon mächtig auf das Liebes-Finale gespannt. Daniel Völz muss sich entscheiden. Nur eine bekommt die letzte Rose. Apropos Romantik - was verdient der Bachelor 2018 eigentlich?

Köln - Der Bachelor 2018 hat am Mittwochabend die Wahl. Im Finale der RTL-Show können die brünette Kristina (24) und die blonde Svenja (22) noch ein letztes Mal um das Herz von Daniel Völz kämpfen und es erobern. Für wen auch immer sich der Rosenkavalier entscheidet, seinen Status als smarter Junggeselle gibt der 33-Jähriger am Ende der RTL-Show jedenfalls auf.

Daniel Völz und das große Bachelor-Finale

Anfangs träumte der Bachelor nach eigenen Aussagen von der großen Liebe. Nun ja, beim Anblick und der Auswahl der schönen Kandidatinnen fällt es einem leicht, das Single-Leben aufzugeben.

Doch was bleibt, wenn die Liebe zerbricht und das TV-Abenteuer über den Bildschirm geflimmert ist? Romantische Erinnerungen an die RTL-Kuppel-Show vielleicht und auch ein schönes Polster auf dem Konto.

Rosige Zeiten für Bachelor Daniel Völz

Daniel Völz soll für seine Auftritte als Bachelor ordentlich abkassiert haben. Wie die Bild berichtet, soll Völz eine Gage zwischen 30.000 und 70.000 Euro erhalten. Was für ein Happy-End für den Bachelor. Außerdem hat Daniel Völz kaum Zeit für die Liebe. Nach dem Bachelor-Ende geht der Rosenkavalier, wie auch schon seine Vorgänger, traditionell auf Disko-Tour. Dafür gibt es natürlich auch eine Gage.

Was Daniel Völz mit seinem Geld anstellt, wird sich zeigen. Der Immobilienmarkler und Wahlamerikaner galt vor seiner Teilnahme an der RTL-Show als guter Fang. Er arbeitete in Florida für das exklusive Auktionshaus „Sotheby‘s“. Zu seinen Hobbys gehören Motorsport, Bootfahren und Tauchen.

+ Daniel Völz verteilt seine letzte Rose. Für seinen Auftritt bei der RTL-Show Der Bachelor bekommt der Rosenkavalier eine tolle Gage. © MG RTL D

Video: Bachelor 2018: Verrät dieses Foto die Gewinnerin?

ml