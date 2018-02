So viel Gage erhalten die Bachelor-Kandidatinnen wirklich

Fünf Damen sind noch im Rennen um die Gunst des Bachelors Daniel Völz. Aber abgesehen von der Liebe: Was springt da eigentlich finanziell für die Mädels raus? Nun wurden einige Gagen der Ex-Kandidatinnen enthüllt.

Berlin - Fünf Frauen sind noch übrig: Sie versuchen, das Herz des attraktivenJunggesellen Daniel Völz (32) zu erobern. Carina (21), Janina Christin (22), Jessica (23), Kristina (24) und Svenja (22) sind noch im Rennen. Die anderen Mädels wurden sozusagen bereits „aus dem Weg geräumt“ - oder sind freiwillig gegangen. Was übrigens nicht unbedingt für den Bachelor sprechen dürfte. Allein in einer Folge haben zwei Frauen das Handtuch geworfen, darunter Samira (23) und Maxime (23). Doch auch wenn sie alleine nach Hause reisen und der Traum um die Liebe aus ist - finanziell haben viele der Kandidatinnen gewonnen. Die Betonung liegt auf viele.

Denn wie die Bild jetzt veröffentlicht hat, ging Ex-Kandidatin Maxime als ärmste Maus aus dem Bachelor-Haus: Für volle sechs Wochen Dreharbeiten soll sie gerade einmal knapp 700 Euro Gage kassiert haben. Arme Maxime. Da haben andere Ex-Kandidatinnen eindeutig mehr Verhandlungsgeschick bewiesen. So kassierte Janina (24) satte 4000 Euro. Und auch die Ex-Verflossene Christina (27) bekam 4000 Euro Gage - und das, obwohl sie gerade einmal einen Drehtag absolviert hatte. Danach bekam sie nämlich direkt die Quittung von Mr. Bachelor.

Bachelor 2018: Woran liegt das, dass die Gagen so dermaßen weit auseinander liegen?

Die Bild verrät außerdem: Der Markenwert bestimmt die Gage. Ex-Kandidatin Maxime (23) ist total unbekannt.

Im Gegensatz zu den anderen beiden Blondinen. Janina (24) hat bereits als Ex-Topmodel-Kandidatin TV-Erfahrung, Christina (27) war bereits bei der Pro7-Datingshow „Kiss Bang Love“ zu sehen.

Den Beiden traut man also mehr gute Geschichten für das TV-Format zu, als dem unbekannten Mäuschen Maxime.

Im Durchschnitt erhalten die Kandidatinnen laut dem Bericht um die 3000 Euro Gage, allerdings nur in Raten. So sollen 1500 Euro beim Start der Staffel ausbezahlt werden, weitere 1000 Euro zum Ende der Show und gut 500 Euro bezahlen die Macher für die Übertragung der Film- und Bild-Rechte. Was dennoch Peanuts sind im Gegensatz zu dem, was RTL für die Staffel einfahren dürfte.

