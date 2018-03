„Der Bachelor“: So genial unterstreicht RTL Daniels Dreamdates musikalisch

RTL ist bekannt für die besondere Hintergrundmusik bei „Der Bachelor“. In der letzten Folge konnte man beim genauen Hinhören auch Anspielungen und Hinweise auf den Ausgang des Finales entdecken.

Köln - Bei der aktuellen Bachelor-Staffel geht es in die heiße Phase. In wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur die hohen Temperaturen in Vietnam ließen beim Halbfinale die Herzen der drei bis dahin verbliebenen Kandidatinnen Kristina (24), Carina (21) und Svenja (22) höher schlagen. Auch der Anblick von Bachelor Daniel Völz bei den Dreamdates brachte die Ladies zum schmelzen. Die Stimmung wurde musikalisch von den RTL-Machern dramatisch unterstrichen - inklusive Anspielung auf das Finale. Wer könnte das Rennen machen? Kristina oder Svenja?

„Der Bachelor“ 2018: „Don‘t Be So Shy“ bei Daniels Dreamdate mit Kristina

Kristina bekam als erste der drei Frauen ein Dreamdate mit dem begehrten Junggesellen Daniel. Nachdem sie ihn ja zum Staffel-Beginn noch zappeln ließ und auch den ersten Kuss beim Einzel-Date verweigerte, lief es beim Dreamdate ganz anders. Nach einem spaßigen Tag zusammen wurde es am Abend dann ruhiger und vor allem intimer. Der Blickfänger war Kristinas pinkes Kleid mit einem riesigen Ausschnitt. Die innigen Küsse der beiden unterlegten die Macher vom Bachelor mit Billy Martens „Cursive“ und Grace Grundys Schmusesong „Don‘t be so shy“. Im ersten Song heißt es da „We will always be alright“. Soll das heißen, dass die beiden sich immer verstehen werden. Nicht mehr?

Und ist vielleicht Grace Grundys Song-Text „Take off your clothes“ ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass sich Kristina endlich für ihren Daniel ausziehen und nicht so schüchtern sein soll? Für das Finale hat sie in jedem Fall Chancen gegen Konkurrentin Svenja.

+ Daniel bei seinem Dreamdate mit Kristina. © MG RTL D

„Der Bachelor“ 2018: Rolling Stones unterstreichen Carinas Ablenkung

Nicht ganz so romantisch und innig wie bei Kristina verlief das Dreamdate von Carina. Während sie offenbar nur Augen für ein vorbeiziehendes Partyboot hatte und sich davon ablenken ließ spielte RTL den Rolling-Stones-Klassiker „You Can't Always Get What You Want“. Das stimmt. Entweder Partyboot oder Bachelor Daniel. Beides geht natürlich nicht. Und das führte ja auch bekanntlich zu Carinas Rauswurf.

+ Carina und Bachelor Daniel. © MG RTL D

Hier können Sie sich das Lied der Rolling Stones anhören:

„Der Bachelor“ 2018: Feuerwerk für Svenjas Final-Einzug

Dass Daniels Entscheidung beim Bachelor noch nicht gefallen ist, ist klar. Doch nach dem erotischen Schaumbad mit dem 32-jährigen Immobilienmakler hat auch Svenja gute Chancen im Finale. Die prickelnde Stimmung war förmlich zu spüren. Zärtlich küssten sich Svenja und Daniel im Pool und entzündeten ein Feuerwerk der Gefühle. Das unterlegte auch der Kölner TV-Sender mit der Kuschelballade „Firework“ von First Aid Kit. Ist das schon die heimliche Information von RTL an die Bachelor-Fans, dass Svenja siegen wird?

+ Svenja durfte nach dem Bad bei Daniel übernachten und zog ins Finale ein. © MG RTL D

„Firework“ von First Aid Kit zum Anhören:

„Der Bachelor“ 2018: Letzte Wahl am Mittwoch

Am Mittwoch (7. März) muss sich Bachelor Daniel noch ein allerletztes Mal entscheiden: Wer wird seine neue Freundin? Die Fans erwarten mit Spannung, welche Frau das Herz das Bachelors 2018 erobert. Und noch mehr: Denn zum Finale lernen die Mädls auch Daniels Mutter kennen. Auch ihr Herz sollte die Gewinnerin erobern können.

Möglich ist natürlich auch, dass Daniel beide Damen stehen lässt und sich für keine entscheidet.

mgo