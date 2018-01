Haben Sie sie erkannt? Diese Bachelor-Kandidatin sieht aus wie eine deutsche Prominente

Die neue Bachelor-Staffel ist angelaufen. Doch bereits nach der ersten Sendung ist klar: Kandidatin Clarissa scheint einer anderen Blondine ziemlich ähnlich zu sehen.

Berlin - Die erste Sendung ist vorbei. Der Bachelor hat inzwischen alle 22 Kandidatinnen kennengelernt und gleich ein paar von den Damen ohne Rosen nach Hause geschickt. Doch bereits nach der ersten Sendung ist klar: Irgendwoher kennen wir Kandidatin Clarissa doch - oder nicht?

Man kann es nicht leugnen: Die quirlige Blondine ähnelt Ex-„GNTM“-Teilnehmerin Sarah Knappik enorm. Sehen Sie sich die zwei Damen im Vergleich an:

Clarissa ist derzeit beim Bachelor zu sehen, weil sie selbst sagt: „Ich suche jemanden, der mit mir lachend durchs Leben geht.“ Auch das passt super zu Doppelgängerin Sarah Knappik, die bei „Germany`s Next Topmodel“ durch ihre fröhliche Art die Mit-Kandidatinnen bei Laune hielt. So erfand sie zusammen mit Freundin Gina-Lisa Lohfink den Ausdruck „Zack die Bohne“, den die Zuschauer seitdem in jeder Folge hören durften.

+ Und das ist Ex-GNTM-Model Sarah Knappik (31). © dpa

Sarah Knappik ist immer noch als Model tätig, in vielen Ländern unterwegs - da ist Bachelor-Kandidatin Clarissa komplett anders. Für sie ist die Teilnahme bei dem Reality-Format ein echtes Abenteuer. Denn: Sie bestieg zum ersten Mal in ihrem Leben ein Flugzeug. Wie sie bei Daniel Völz „landen“ kann, bleibt abzuwarten. Der BILD fiel übrigens auch auf, dass die beiden Blondinen große Ähnlichkeiten haben - und mehr noch: Anscheinend haben ziemlich viele Ladies der aktuellen Staffel Gemeinsamkeiten zu anderen Promis. Ob das wohl ein Zufall ist?

nm