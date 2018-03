Satz vom Bachelor sorgt für Verwirrung: Daniel Völz und Kristina doch kein Paar mehr?

Am Mittwochabend hat der „Bachelor“ Daniel Völz seine letzte Rose vergeben. Doch sind er und seine Auserwählte Kristina überhaupt noch ein Paar?

Köln - Es wurde geflirtet, geknutscht - und vielleicht sogar noch vieles mehr: In der vergangenen Staffel „Der Bachelor“ ließ es Frauenmagnet Daniel Völz (31) ordentlich krachen. Doch am Mittwochabend musste sich der Immobilienmakler dann schließlich doch entscheiden. Wer sollte seine Herzdame werden und dem einsamen „Bachelor“-Dasein ein Ende setzen? Ins Finale hatte Völz Kristina und Svenja gewählt - doch nur eine bekam die letzte Rose. Und das war „Bachelor“-Kandidatin Kristina.

Was am Mittwochabend alle Fans der Kuppelshow aber am meisten interessierte: Sind der Bachelor Daniel Völz und seine Kristina überhaupt noch ein Paar, oder hat es sich inzwischen „ausgeliebt“? Ist er vielleicht sogar wieder zu seiner Ex zurück gekehrt? Schließlich ist die Show ja schon seit mehreren Wochen abgedreht und die Historie der RTL-Show zeigt, dass die wenigsten Liebeleien es über diese wenigen Wochen hinaus schaffen.

Bachelor 2018: Sind Daniel Völz und Kristina noch zusammen?

Die Frage aller Fragen wurde direkt im Anschluss an die letzte Folge der Show von den beiden selbst beantwortet - beim großen Wiedersehen. Und da machten die Zuschauer erst mal große Augen. Denn: Anstatt einer herzlichen Begrüßung zwischen Daniel Völz und Kristina gab es nur Bussi links, Bussi rechts. Und das sah so gar nicht nach der großen Liebe aus.

Doch dann platzte doch noch aus dem Rosenkavalier, der während der Show durch Kandidatin Yeliz eine Ohrfeige kassiert hatte, raus, was sich so viele Zuschauer gewünscht hatten: „Ja, wir sind ein Paar, das kann man so sagen“, beantwortete er die Frage der RTL-Moderatorin und ergänzte: „Ich bin total glücklich.“ Kristina sei es Wert gewesen, die Tortur der ganzen Show auf sich zu nehmen. Außerdem habe es natürlich auch schöne Momente gegeben.

Und Kristina? Auch die blickte dann doch noch verliebt drein und gab an ihren Daniel zurück: „Meine Gefühle sind nach wie vor stark. Ich bin glücklich.“ Sie sei froh, ihn kennengelernt zu haben und bereue nichts. „Ich bin froh, dass wir diesen Weg gegangen sind. Wir haben so viel durchgemacht.“ Klingt doch erst mal recht romantisch.

Bachelor 2018: Satz über Kristina sorgt für Verwirrung

Erst mal. Denn schon am Donnerstagmorgen sorgte eine weitere Aussage von Völz für Verwirrung. Beim Besuch im RTL-Magazin Guten Morgen Deutschland formulierte er einen Satz nämlich so merkwürdig, dass einige Zuschauer etwas rausgehört haben wollen. Auf die Frage, ob es zwischen der Essenerin und ihm nun eine Fernbeziehung gebe - Völz lebte bislang in Florida - sagte er: „Ich lebe jetzt in Berlin und ich glaube, sie sucht auch gerade eine Wohnung. [...] Aber es ist ja keine große Distanz. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“ Und dieses kleine „ich glaube“ war es dann auch, woran sich einige störten. Denn wenn sie doch so verliebt sind, warum weiß er dann nicht, was seine Liebste plant?

Um fair zu bleiben: Daniel Völz und Kristina sind ja noch nicht so lange ein Paar, durften sich nach Drehschluss wahrscheinlich wochenlang nicht sehen, und vielleicht brachte ihn auch die Aufregung zu dieser Aussage. Arm in Arm zeigten sie sich dann doch noch.

Sollte die Liebe - ja, die drei Worte sind tatsächlich in der Final-Show gefallen - bei den beiden aber tatsächlich Bestand haben, so wären Daniel Völz und seine Kristina nicht das erste Paar, das durch „Der Bachelor“ tatsächlich die große Liebe gefunden hat. Schon in der Staffel aus dem Jahr 2017 hatte es ordentlich gefunkt - und zwar zwischen Model Sebastian Pannek und seiner Auserwählten Clea-Lacy. Die beiden sind auch ein Jahr nach Ende der Ausstrahlung noch selig miteinander und genießen das Leben zu zweit. Und das zeigen sie ihren Fans immer wieder in den sozialen Netzwerken.

Dieses Glück könnte nun auch Daniel und Kristina bevorstehen.

