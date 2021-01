„Babylon Berlin“: Über 2000 Komparsen gesucht – Mit diesen Merkmalen haben Sie gute Chancen

Sie wollen sich selbst auf ARD sehen? Die „Babylon Berlin“-Macher bieten über 2000 Menschen die Gelegenheit dazu – sofern sie bestimmten Anforderungen gerecht werden.

Vor der Kamera stehen nicht immer nur die großen Stars. Um Szenen lebendiger zu gestalten, braucht es auch Komparsen ohne Sprechtext. Diese laufen vielleicht durchs Bild, spielen eine Leiche in Krimis oder sitzen im Publikum von TV-Shows. Etwas Geld kann man mit Kurzauftritt ebenfalls absahnen, denn die meisten Jobs sind bezahlt.

Sie würden das gerne einmal ausprobieren? Dann bietet eine namhafte Serie Ihnen die Möglichkeit dazu. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, suchen die Macher von „Babylon Berlin“* gerade nach Komparsen. Gebraucht werden nicht nur zwei, drei Personen. Stattdessen möchte das Team über 2000 Menschen engagieren, die bald schon auf Sky und ARD zu sehen sein werden. Allerdings sollten die Auserwählten bestimmte Merkmale auf keinen Fall haben.

„Babylon Berlin“: Mit diesen Merkmalen können Sie als Komparse mitspielen

Im Frühjahr und Sommer 2021 möchten die „Babylon Berlin“-Macher die 4. Staffel drehen. Im Raum Berlin und Brandenburg soll die Agentur Filmgesichter deshalb nach mehr als 2000 geeigneten Komparsen suchen. Wer sich in diesem Zeitraum freinehmen kann, um einige Tage in Deutschlands Norden zu verbringen, erfüllt bereits die erste Anforderung.

Gute Chancen sollen laut der dpa insbesondere Männer zwischen 18 und 50 Jahren haben. Interessiert ist die Agentur an Komparsen, die maximal 1,85 Meter groß sind und keinen Bart tragen. Lediglich ältere Männer mit Vollbart seien in Ordnung. Wer nicht bereits einen Fasson-Haarschnitt besitzt, muss außerdem damit rechnen, von der Maskenabteilung eine neue Frisur zu bekommen. Der Fasson-Schnitt beschreibt eine Frisur, bei der die Haare im Nacken und an den Seiten wesentlich kürzer sind, als auf der Oberseite des Kopfs.

Frauen werden ebenfalls gesucht, allerdings gelten auch für sie bestimmte Kriterien. So sollte Ihre Frisur eine Kinnlänge nicht überschreiten. Besser wäre gar ein Pagenschnitt oder Bubikopf. Bei den weiblichen Komparsen spielt das Alter keine Rolle.

Personen mit körperlichen Fehlbildungen, Verformungen, Amputationen oder Behinderungen seien ebenfalls willkommen, sich als Komparsen zu bewerben. Das gilt auch für „ausgemergelt“ wirkende Personen oder für Menschen mit einem „gelebten Gesicht“ und einem „dünnen Körper“.

Video: Trailer zur 3. Staffel von „Babylon Berlin“

4. Staffel von „Babylon Berlin“: Personen mit diesen Merkmalen haben keine Chance

Auf eine Bewerbung verzichten sollten Sie hingegen, falls „gefärbte oder gesträhnte Haare, Undercuts, Solarium-Bräune, künstlichen Fingernägel, Piercings oder sichtbare Tattoos“ zu Ihren Merkmalen zählen. Da „Babylon Berlin“ in den 20er- und 30er-Jahren spielt, passen die genannten Auffälligkeiten nicht in diese Zeit, erklärt dpa. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

