„Babylon Berlin“ auf ARD: 3. Staffel der Serie erreicht erschreckende Zuschauerzahlen

ARD strahlt aktuell die 3. Staffel von „Babylon Berlin“ aus. Mit Blick auf die Zuschauerzahlen läuft der Fernseh-Start bislang aber anders als gedacht.

Update vom 16. Oktober 2020: Am Donnerstag, den 15. Oktober 2020, liefen die 7. und 8. Folge der neuen Staffel von „Babylon Berlin“. Auch dieses Mal schalteten weniger Menschen ein, nämlich nur 3,13 Millionen, wie DWDL berichtet. Schon am Mittwoch waren die Einschaltquoten im Vergleich zum vergangenen Sonntag stark gesunken (siehe unten). Den Auftakt der 3. Staffel hatten sich am Wochenende noch über 4 Millionen Zuschauer auf ARD angesehen.

„Babylon Berlin“ läuft seit Oktober 2020 auf ARD

Nachricht vom 15. Oktober 2020: Wenn es um die erfolgreichsten deutschen Serien der letzten Jahre geht, dürfte der ein oder andere sofort an „Babylon Berlin“ denken. Die Produktion konnte schon mehrere Preise abräumen und findet auch international Anklang - in Amerika steht sie beispielsweise auf Netflix zur Verfügung. Über 17.000 Menschen haben „Bablyon Berlin“ zudem auf der bekannten Film-Website IMDb bewertet, wo sie eine durchschnittliche Wertung von 8,4 Sternen von insgesamt 10 Sternen erreicht (Stand: 15. Oktober 2020).

Aufgrund des Erfolgs drehten die Macher weitere Staffeln - die 3. Season lief im Januar 2020 beispielsweise auf Sky 1. Fans ohne Sky-Abo müssen aber auch nicht länger warten: ARD zeigt seit dem 11. Oktober 2020 die neusten Folgen der Serie.

„Babylon Berlin“ auf ARD: Zuschauerzahlen plötzlich gesunken

Als die 1. Staffel von „Babylon Berlin“ vor zwei Jahren im Fernsehen anlief, soll die Zuschauerzahl auf fast acht Millionen geklettert sein, schreibt das Medien-Magazin DWDL. Ein erstaunliches Ergebnis, von dem in Bezug auf die 3. Staffel nicht mehr die Rede sein kann: Die ersten drei Folgen, die am 11. Oktober 2020 anliefen, wurden zwar immerhin von circa 4,3 Millionen Menschen gesehen. Diese Zahl ist jedoch am darauffolgenden Mittwoch drastisch gesunken. An diesem Tag hat ARD ab 20:30 Uhr die 4., 5. und 6. Episode der aktuellen Season ausgestrahlt - und nur 3,21 Millionen Menschen haben eingeschaltet.

Diesen Rückgang betrachtet DWDL auch deshalb als verwunderlich, weil unmittelbar vor der Ausstrahlung der Serie ein „ARD extra“ zur Corona-Lage lief, das sich über fünf Millionen Menschen angesehen haben. Von dieser Menge konnte „Babylon Berlin“ offensichtlich nur einen Bruchteil abgreifen.

Video: Trailer zur 3. Staffel der Serie „Babylon Berlin“

„Babylon Berlin“: Darum könnten die Zuschauerzahl gesunken sein

Die erschreckende Zuschauerzahl sagt allerdings noch nichts über den allgemeinen Erfolg der 3. Staffel aus. Wie DWDL weiter berichtet, könne die Serie in der ARD-Mediathek umso mehr Aufrufe erzielen. Zudem ist die 3. Staffel bereits im Januar 2020 auf Sky 1 gestartet. Viele Fans haben sich die neuen Folgen möglicherweise schon auf diesem Wege angesehen.

