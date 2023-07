Autorenstreik 2023: Diese Serien sind davon betroffen - Teil 2

Diese Serien sind unter anderem vom aktuellen Autorenstreik betroffen. © Disney+/HBO

Nicht nur altbekannte Serien mit neuen Staffeln sind vom Autorenstreik betroffen, sondern auch brandneue Projekte. Im zweiten Teil dieser Fotostrecke sind viele Formate vertreten, die frisch aus der Taufe gehoben werden sollten.

Der seit nun zwei Monaten laufende Autorenstreik der Writers Guild of America könnte noch eine ganze Weile andauern. Und da mittlerweile auch die US-amerikanischen Regie- und Schauspielgilden DGA und SAG mit einer Arbeitsniederlegung liebäugeln, droht Hollywood ein kompletter Stillstand (wie zuletzt 2020 in Pandemie-Zeiten). Wann endlich wieder Normalität herrscht, haben vor allem die großen Studios und Streamer in ihren Händen, die bislang noch gar nicht auf die Forderungen der Gewerkschaft eingehen. Es geht um eine gerechte Entlohnung für Drehbücher, ohne die es keine Serien gibt.

Unzählige VOD- und TV-Formate mussten wegen des Streiks ihre Dreharbeiten beziehungsweise Prä- oder Postproduktionen pausieren. Im ersten Teil dieser Reihe musste man bereits viele namhafte Titel wie „Andor“, „Stranger Things“, „The Lord of the Rings: The Rings of Power“, „Cobra Kai“ und „The Last of Us“ auflisten, nun geht es im zweiten Titel nun auch um ganz neue Projekte, die vorerst auf Eis gelegt wurden. Obendrein sind Serien mit dabei, die nicht ganz so prominent sind - für echte Serienjunkies aber trotzdem von Interesse sein dürften. Die Bilderstrecke finden Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)