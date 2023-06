Autorenstreik 2023: Diese Serien sind davon betroffen - Teil 1

Teilen

Diese Serien sind vom Autorenstreik in den USA betroffen. © Disney+/Netflix/Prime Video/HBO

Unzählige Serien mussten aufgrund des laufenden Autorenstreiks ihre Dreharbeiten unterbrechen oder verschieben. Welche Formate sind wie genau betroffen?

Ohne TV-Autoren, die Drehbücher schreiben, gibt es keine Serien. Sie stehen meist ganz am Anfang einer Produktion. Von ihnen stammen die Ideen, die das Publikum zum Lachen und zum Weinen bringt. Trotzdem wird ihr Wert in der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie offenbar geringgeschätzt. Zumindest nimmt es die Zunft so wahr, denn die Löhne sollen aufgrund episodenärmerer Staffelbestellungen (abgerechnet wird pro Folge) und lockerer Vertragsbedingungen für Streamer sukzessive gesunken sein (hier alle Streitpunkte und Forderungen im Überblick).

Seit Montag, den 2. Mai streiken die Autoren in Amerika (hierzulande gab es kürzlich Solidaritätskundgebungen). Eine baldige Einigung zwischen der WGA-Gewerkschaft und der Allianz der großen Studios und VOD-Plattformen, die AMPTP, scheint aktuell utopisch. Das bedeutet, dass zahlreiche Serienproduktionen auf Eis liegen (wie zuletzt in der Pandemie). Jedoch sind die Formate zu völlig verschiedenen Zeitpunkten betroffen: Einige stecken noch im Schreibprozess, andere waren schon im Dreh und wieder andere sogar im Schnitt. Welche Serien genau betroffen sind, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)