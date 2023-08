„Klingt einfach nur hässlich“: „Goodbye Deutschland“-Auswanderin hasst die Sprache in ihrer neuen Heimat

Von: Elena Rothammer

Bei „Goodbye Deutschland“ will sich Familie Wiepert ein Leben in Südafrika aufbauen. Damit kommt auch eine neue Sprache einher. Die jüngste Tochter findet daran aber so gar keinen Gefallen...

Kapstadt – Am Montag (7. August) war auf VOX eine neue Folge von „Goodbye Deutschland“ zu sehen. Nach dem Tod seiner Frau wanderte Lasse Wiepert (46) mit seinen beiden Töchtern Toni (15) und Zoey (12) nach Südafrika aus und ließ sich in Kapstadt nieder. Zwar werden die Mädchen in der Schule auf Englisch unterrichtet, doch sie lernten auch Afrikaans. Die Zwölfjährige konnte sich damit jedoch nicht anfreunden.

Afrikaans in der Schule: Tochter von „Goodbye Deutschland“-Auswanderer hat Probleme mit der Sprache

Während Vater Lasse mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte und sich bei „Goodbye Deutschland“ vor laufender Kamera übergeben musste, stand Zoey in der Schule vor einer Herausforderung. Dass sie dort Afrikaans lernen sollte, gefiel ihr so gar nicht, wie sie auch deutlich macht.

Im Interview bei „Goodbye Deutschland“ fand Zoey klare Worte. „Das ist eine hässliche Sprache. Es klingt einfach nur hässlich“, schimpfte sie über Afrikaans. Dass Buchstaben völlig anders ausgesprochen werden als im Deutschen, konnte die junge Auswanderin nicht ausstehen. „Ich kann es lesen und verstehen, aber nicht schreiben oder sprechen“, erklärte Zoey abschließend.

Südafrika hat elf amtliche Landessprachen Eine klare Landessprache gibt es in Südafrika nicht. Seit dem Ende der Apartheid gibt es gleich elf davon: Englisch, Afrikaans, isiZulu, Siswati, Süd-Ndebele, Sesotho, Nord-Sotho, Xitsonga, Setswana, Tshivenda und isiXhosa. Neben Bolivien und Indien ist Südafrika somit das Land mit den meisten offiziellen Sprachen der Welt.

Tochter von „Goodbye Deutschland“-Auswanderer hat Heimweh

Zwar fand sich Zoey in ihrer neuen Heimat zurecht, dennoch vermisse sie „alles“, was sie in Deutschland zurückgelassen hat. „Ich mochte unser Haus, unseren Garten und die Leute, die Schule, meine Freunde, das Reiten und alles andere“, zählte die Zwölfjährige auf.

Familie Wiepert will sich ein neues Leben in Südafrika aufbauen. Die jüngste Tochter Zoey findet jedoch keinen Gefallen an der Sprache Afrikaans. © VOX / „Goodbye Deutschland“ & VOX / „Goodbye Deutschland“

Wie hart der Traum vom Auswandern sein kann, war in der VOX-Show schon mehrmals zu sehen. „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Maren Fischer zog sogar noch in der gleichen Folge wieder zurück nach Deutschland. Verwendete Quellen: „Goodbye Deutschland“ vom 9. August 2023