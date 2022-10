Ausraster im „Sommerhaus der Stars“: Paar flippt wegen Halbfinal-Spiel aus

Teilen

Vanessa Mariposa und Diogo Sangre im „Sommerhaus der Stars“ auf RTL © RTL/Stefan Gregorowius

Im „Sommerhaus der Stars“ geht es um den Einzug ins Finale. Vanessa und Diogo können das vorletzte Spiel nicht für sich entscheiden. Lesen Sie hier, wie sehr sie im „Sommerhaus“ ausflippen:

Im „Sommerhaus der Stars“ geht es mit großen Schritten aufs Finale zu. In einer vorletzten Challenge entscheidet sich, wer ins große Staffelfinale von „Sommerhaus der Stars“ einzieht und „Promi-Paar des Jahres“ werden könnte. Vanessa und Diogo haben bei der Halbfinal-Challenge so ihre Probleme. Sie schaffen es nicht, sich gegen ihre Konkurrenten durchzusetzen. Am Ende eskaliert die Situation.

MANNHEIM24 verrät, wie sehr Vanessa und Diogo wegen des Halbfinal-Spiels im „Sommerhaus der Stars“ ausflippen.

Schon zum siebten Mal wird eine neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Das Halbfinale ist Bestandteil von Folge 10. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können die Folge bereits seit dem 5. Oktober auf RTL+ streamen. (fas)