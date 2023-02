Ausstieg bei DSDS kurz vor Liveshows: RTL bestätigt Kandidaten-Abgang – „Aus persönlichen Gründen“

Von: Jonas Erbas

Teilen

Am 1. April starten die DSDS-Liveshows. Doch Dieter Bohlen, Katja Krasavice und Co. müssen dabei auf einen Kandidaten verzichten. Dieser schmiss schon jetzt das Handtuch.

Köln – Die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) geht am Mittwoch (22. Februar) in die Recall-Runde, doch schon jetzt steht fest, dass es für einen Kandidaten in den Liveshows (ab 1. April) nicht mehr weitergehen wird. RTL selbst gibt sich bei der Verkündung allerdings recht kryptisch.

Ausstieg bei DSDS – Kandidat schmeißt nach Recall das Handtuch

Ist diese Staffel noch zu retten? Seit dem Sexismus-Eklat um Dieter Bohlen (69) befindet sich DSDS in einem Rekordtief, doch noch ist das letzte Wort nicht gesprochen: In den Recalls und den Liveshows hoffen nicht nur die Kandidaten punkten zu können, auch RTL hat großes Interesse daran, mit den ausstehenden Folgen gute Quoten zu erzielen. Zuletzt sorgten die zahlreichen Schlagzeilen rund um den Poptitan nämlich fast ausnahmslos für negative Presse.

Zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice hat es zuletzt richtig gekracht, dennoch sollen beide auch in den DSDS-Liveshows der Jury erhalten bleiben. Trotzdem muss RTL einen Abgang verbuchen: Ein bislang ungenannter Kandidat hat sich aus der Show zurückgezogen (Fotomontage) © RTL/RTL+

Auch in der DSDS-Jury herrscht deswegen dicke Luft: Rapperin Katja Krasavice (26) feindete Bohlen für dessen Fehlverhalten offen an und soll für die Liveshows sogar einen Maulkorb von RTL verpasst bekommen haben. Während zeitweise heiß über einen Abgang der 26-Jährigen spekuliert wurde, verkündete der Kölner Sender nun tatsächlich einen Ausstieg – allerdings nicht innerhalb der Jury, sondern unter den Teilnehmern: „Ein:e Teilnehmer:in hat die Show nach den Casting- und Recall-Dreharbeiten aus persönlichen Gründen verlassen“, verkündete RTL über die sozialen Netzwerke am Sonntag (19. Februar).

„Verstörende Zeilen“: RTL warnt vor Lied von Kandidatin Raffaela So etwas hat es bei DSDS bisher noch nicht gegeben: Vor Raffaela Raabs Auftritt mit ihrem eigenen Lied „Was du nicht willst“ warnt der Sender die Zuschauer vor den „verstörenden Songtexten“ ihrer Eigenkomposition. Kaum ist der erste Ton erklungen, wird deutlich, dass das nicht übertrieben war. „Ich hoffe, du landest im Kükenschredder“, singt der TikTok-Star, „In der Schlachtkammer ist noch ein Platz für dich frei“. Die Jury um Dieter Bohlen und Pietro Lombardi wirkt von diesem Statement sichtlich irritiert – und nach ein paar Zeilen winkt der Poptitan die Performance ab.

RTL hält sich bedeckt – weder Name noch Beweggründe von DSDS-Aussteiger bestätigt

Mit der sehr allgemein gehaltenen Mitteilung machte sich RTL indes wenig Freunde: Zahlreiche DSDS-Fans forderten Klarheit darüber, um welchen der 40 Recall-Kandidaten es sich bei besagter Person handele. Eine offizielle Bestätigung gibt es diesbezüglich zwar noch nicht, auf TikTok behauptet allerdings Kandidat Kev Aremani, er habe trotz Goldener CD aufgeben müssen. Der Sender bestätigte diese Darstellung (noch) nicht.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Ebenso wenig ist über die Beweggründe des Ausstiegs bekannt. Ob das Kandidaten-Aus auch bei DSDS selbst thematisiert wird, bleibt abzuwarten. Die Jury musste sich zuletzt mit einer extremen Kandidatin herumschlage. Eine radikale Veganerin brachte Pietro Lombardi (30) und Dieter Bohlen bei DSDS in Rage. Verwendete Quellen: instagram.com/dsds, rtl.de, tiktok.com/@kev_aremani