Quotentief bei RTL: Steht „Der Bachelor“ vor dem Aus?

Von: Tim Althoff

Die Quoten der neuen „Bachelor“-Staffel sind weiter im Tiefflug. Die letzte Folge wurde von einer anderen Reality-Serie deutlich überboten.

Köln ‒ Des einen Freud, des anderen Leid. Die aktuelle „Der Bachelor“-Staffel verzeichnet weiterhin schwache Quoten. David Jackson und Co. stellten einen weiteren Negativ-Rekord auf. Der „Kampf der Realitystars“ darf sich hingegen über ein gelungenes Comeback freuen.

„Der Bachelor“: Zweiter Quotenflop hintereinander

Schon in der letzten Woche sahen sich laut dwdl.de nur 1,19 Millionen Zuschauer die neue Folge des Bachelors an. Ein für die Serie historischer Tiefwert, der sich nur dadurch erklären ließ, dass zeitgleich ein DFB-Pokal-Spiel im Free-TV lief. In der relevanten Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren sahen sogar nur knapp über eine halbe Million Reality-Fans zu. Das Ergebnis dieser Woche fiel allerdings noch schlechter aus – trotz Herpes-Drama beim „Bachelor“-Einzeldate.

Die siebte Folge der Rosensendung erreichte nur noch 480.000 junge Zuschauer. Das ergibt laut dwdl.de einen Marktanteil von 7,8 Prozent in der Zielgruppe und ist damit nochmal um einen Punkt schlechter als in der Vorwoche. Insgesamt betrug der Marktanteil 4,0 Prozent bei 1,06 Millionen Menschen vor den Bildschirmen. Wie lange sich die RTL-Bosse diese Entwicklung noch anschauen werden, ist zweifelhaft.

Wie viele Staffeln von „Der Bachelor“ gibt es? In Deutschland läuft aktuell die 13. „Bachelor“-Staffel. David Jackson verteilt diesmal die Rosen. Seit der 2. Staffel mit Paul Jahnke (2012) wird die Serie jährlich gedreht. Die erste Staffel wurde 2003/2004 ausgestrahlt.

„Kampf der Realitystars“ reißt bei RTL Bachelor-Loch raus

Dafür können sich die Herren in den Chefetagen über einen guten Start vom „Kampf der Realitystars“ auf RTL2 freuen. Der Staffelstart der vierten Auflage brachte 950.000 Menschen vor die TV-Geräte. Der Marktanteil von 8,3 Prozent beim jungen Publikum überbietet damit den Vorjahreswert.

Für RTL war der Mittwochabend also eine Achterbahnfahrt. Ein floppender Bachelor im Hauptprogramm und ein Reality-Erfolg auf dem Zweitsender. Allerdings schaute der Kölner Privatsender schon beim Quotenkampf am Ostersonntag in die Röhre. Verwendete Quellen: dwdl.de