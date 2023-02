Aus dem Gebäude ausgesperrt: Mega-Panne bei „Let‘s Dance“-Probe von Julia und Zsolt

Fängt ja gut an...

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Beim RTL-Format „Let‘s Dance“ stehen die Tanzpaare fest! Jetzt heißt es: Üben, üben, üben. Lesen Sie hier, wie die Trainingseinheit für Julia und Zsolt verläuft – es wird nicht pannenfrei:

Lesen Sie auch „Tag fängt super an“: Mega-Panne bei „Let‘s Dance“-Probe von Julia und Zsolt „Tag fängt super an“: Mega-Panne bei „Let‘s Dance“-Probe von Julia und Zsolt

Die 16. Staffel von „Let‘s Dance“ startet bei RTL und wird dort jeden Freitag ausgestrahlt. Nachdem sich alle Tanzpaare in der Kennenlernshow gefunden haben, wird nun fleißig trainiert – immerhin wollen die Stars so lange wie möglich in der RTL-Show dabei bleiben. Doch schon die ersten Trainings verlaufen nicht pannenfrei…

MANNHEIM24 verrät Einzelheiten zur Mega-Panne bei „Let‘s Dance“-Probe von Julia und Zsolt

Unter den prominenten Tanzenden ist auch Influencerin Julia Beautx dabei. Zusammen mit Profi-Tänzer Zsolt Sándor Cseke schwingt sie das Tanzbein bei „Let’s Dance“. Doch bei einer Probe der beiden geht ordentlich etwas schief... (mad)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Montage HEADLINE24