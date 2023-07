Fernsehgarten-Aufstand: Weichgespülter Partyschlager bringt Ballermann-Stars auf die Palme

Von: Matthias Kernstock

Nach der Absage von Ikke Hüftgold (46) für den Mallorca-Fernsehgarten sprechen nun weitere Ballermann-Stars bei IPPEN.MEDIA über „weichgespülte“ Texte im Öffentlich-Rechtlichen. Auch das ZDF nimmt Stellung.

Mainz – Wie viel Partyschlager verträgt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland? Zu wenig, glaubt man den Vorwürfen von Ballermann-Star Matthias Distel alias Ikke Hüftgold. Der Musikproduzent cancelte seine Teilnahme für den 30. Juli im ZDF-Fernsehgarten. Der Grund: Das ZDF will Originaltexte der Ballermann-Songs für den „Mallorca-Fernsehgarten“ mit Moderatorin Andrea Kiewel ändern.

„Weichgespültes Zeug“: Ikke Hüftgold bringt mit Absage Fernsehgarten-Diskussion in Schwung

Textänderungen von Ballermann-Krachern am Lerchenberg in Mainz sind nicht völlig neu: Für seinen Song „Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr“ musste Peter Wackel 2021 den Refrain in „Pfeif drauf“ umändern. Auch der Sommerhit des letzten Jahres „Layla“ sollte umgetextet werden. Das ZDF bat auch die Künstler von DJ Robin & Schürze im Vorfeld ihres Fernsehgarten-Auftritts 2022, sich eine entschärfte Version ihres Nummer-1-Hits zu überlegen.

Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold warf dem ZDF-Fernsehgarten „weichgespülte“ Texte bei Partyschlagern vor. Er sagte seine Teilnahme beim „Mallorca-Fernsehgarten“ deswegen ab. © Imago Images (Fotomontage)

Die Aussagen von Distel brachten den Stein ins Rollen (hier das ganze Interview zur Fernsehgarten-Absage). Wie viel echten Partyschlager darf eine ZDF-Sendung, bei der auch Kinder und Jugendliche im Publikum sitzen, zeigen? Sind die Zuschauer mit den Textänderungen des ZDF einverstanden? In den Kommentarspalten der Facebookseiten von IPPEN.MEDIA diskutieren die Fans des Fernsehgartens.

„Weichgespültes ZDF“: Fernsehgarten-Zuschauer genervt von Songtext-Änderungen bei Partyschlagern

„Deswegen guck‘ ich mir den weichgespülten Mist nicht mehr an!“ und „Weichgespültes ZDF“, wetterten einige Nutzer. Ein weiterer Facebook-User merkte an: „Wir ändern ja auch keine Texte von Schiller oder Goethe. Die Schlagersänger zählen auch zu den Künstlern, ob es einigen nun gefällt oder nicht.“

IPPEN.MEDIA fragte beim ZDF in Mainz nach, warum Partyschlager fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen „weichgespült“ sein muss. Sprecherin Elisa Schulz: „In der Vergangenheit entschied sich die Fernsehgarten-Redaktion, in Fällen, in denen es verschiedene Textvarianten von Titeln gab, für die Variante, die sie als passender zum Format und zum Thema der jeweiligen Sendung einschätzte.“

ZDF widerspricht Vorwürfen von Ikke Hüftgold: „Textänderungen nicht gefordert“

Dem Hüftgold-Vorwurf, Texte sollen für den ZDF-Fernsehgarten ‚weichgespült‘ werden, widerspricht das ZDF sogar: „Textänderungen für angebotene Titel sind seitens ZDF grundsätzlich nicht gefordert“, so Schultz. Die Aussagen widersprechen allerdings denen von DJ Robin & Schürze, der seinen „Layla“-Song letztes Jahr extra hatte umschreiben sollen, wie er IPPEN.MEDIA bestätigte.

Nachdem Ikke Hüftgold den Fernsehgarten wegen der Textänderungen bei Ballermann-Songs kritisiert hatte, äußerten sich auch DJ Robin & Schürze bei IPPEN.MEDIA. © Imago Images (Fotomontage)

Der Ballermann-Song „Layla“ hielt sich 2022 neun Wochen an der Spitze der deutschen Single-Charts, erhielt dreimal Gold und wurde über 143 Millionen Mal gestreamt. „Richtig finde ich das nicht. Denn wir Künstler haben Erfolg mit dem Song, weil er eben so ist, wie er ist“, erklärt der Ballermann-Star.

„Layla“-Stars DJ Robin & Schürze finden Textänderungen des ZDF im Interview mit IPPEN.MEDIA „nicht richtig“

Wenn ich mich daran erinnere, dass wir Layla umschreiben sollten, wird mir heute noch komisch, denn die Menschen haben das Lied ja genau so gefeiert, wie es ist und haben sicherlich nicht auf eine jugendfreie ZDF-Version gewartet.

Robin Leutner und sein Kollege Schürze sehen im Vorgehen des ZDF einen Eingriff in die künstlerische Freiheit der Ballermann-Stars. Für ihn gehört der Mallorca-Fernsehgarten aber auf jeden Fall ins ZDF. „Wir machen Unterhaltung, das ZDF und der Fernsehgarten machen es ebenfalls. Mal abgesehen davon ist die Show mit den Ballermann-Hits immer ausverkauft und auch immer ein Quotengarant. Die Leute schauen es, also ist das Interesse da und dann hat dann natürlich auch der Ballermann die Bewandtnis, dass er im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stattfindet.“

Lorenz Büffel: „Finde, das ZDF ist schon liberaler geworden“

Fernsehgarten ohne Partyschlager – auch für Lorenz Büffel, der sein Geld am Ballermann verdient, undenkbar. „Ballermann und Mallorca gehören sowas von in den Fernsehgarten. Einfach weil der Fernsehgarten ja alles das zeigen möchte, was die Menschen deutschlandweit gern und viel hören“, so Büffel bei IPPEN.MEDIA.

Ballermann-Star Lorenz Büffel kann die Entscheidung des ZDF, Partyschlager-Texte für den Fernsehgarten umschreiben zu lassen, verstehen. © Imago Images (Fotomontage)

Der 44-Jährige, der gerade bei der VOX-Auswandererserie „Goodbye Deutschland“ zu sehen ist, sieht den weichgespülten Partyschlager im ZDF sehr differenziert. „Ich finde, solange die Künstler nichts dagegen haben und alle mit einer alternativen Version Spaß haben, ist das ok. Und wenn nicht, muss es auch ok sein. Mallorca-Partys und Ballermann-Musik gehen ja von ganz leichtem gute Laune Schlager bis hin zum komplett Kompromisslosen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das ZDF schon liberaler geworden ist“, erzählt Büffel.

„Man darf nicht vergessen: Der Fernsehgarten ist eine Familiensendung“

Dass Songs umgeschrieben werden sollen, findet der Ballermann-Sänger „nicht ideal“, ergänzt aber: „Man darf nicht vergessen: Der Fernsehgarten ist eine Familiensendung und läuft ja sonntags mittags im ZDF. Ich weiß das z. B. von meinem kleinen Sohn. Da läuft dann morgens sowas wie Michel aus Lönneberga oder so und viele Kinder und Familien bleiben einfach dran.“

Das ZDF reagierte gegenüber IPPEN.MEDIA auf die Kritik von Ikke Hüftgold. „Textänderungen für angebotene Titel sind seitens ZDF grundsätzlich nicht gefordert“, so eine Sprecherin. © Imago Images (Fotomontage)

Trotz der kontrovers diskutierten Textänderungen und der Absage von Ikke Hüftgold findet der Mallorca-Fernsehgarten am 30. Juli wie geplant statt. Zwar hat der Sänger Andrea Kiewel eine Abfuhr erteilt, allerdings hat er eine neue, eigene Show-Idee. Verwendete Quellen: Interview IPPEN.MEDIA, zdf.de