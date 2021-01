Auch auf Ihrem Smartphone? Neue Netflix-Funktion verspricht Vorteile für Android-App-User

Wer sich die Netflix-App aufs Smartphone lädt, soll schon bald von einem neuen Feature profitieren. Diese Vorteile verspricht der Audio-only-Modus.

Netflix als einer der größten Streaming-Anbieter hat unzählige Serien und Filme für Abonnenten im Angebot.

Nicht nur via Smart-TV, Tablet oder Laptop kann gestreamt werden, sondern auch auf dem Smartphone.

Die Netflix-App soll schon bald eine neue Funktion bereit halten, die vor allem einen Vorteil bieten soll.

Podcasts feiern bereits seit Jahren einen Siegeszug. Meist im Format Audio-only behandeln die downloadbaren Sendungen alle möglichen Themen. Politische Hintergrundberichte, Achtsamkeitsübungen bis hin zu Satire: Im Bereich der Podcasts ist mittlerweile alles möglich. Hörbuch-Freunde sind ihnen schon längst verfallen und auch Pendler schätzen die relativ neue Form der Unterhaltung. Das einzige, was man für das Podcast-Erlebnis braucht, sind ein Smartphone und Kopfhörer. Auch die Streaming-Plattform Netflix möchte jetzt mitmischen – mit einem neuen Audio-only-Modus.

So sollen viele Nutzer der Netflix-Android-App von Netflix bald die Möglichkeit haben, Videos zu deaktivieren und nur die Audiospur zu nutzen. Es ist davon auszugehen, dass die Funktion bei vielen Kunden in den nächsten Wochen freigeschaltet wird, wie das Internetmagazin dwdl informiert.

Netflix-App für Android: Für diese Serien eignet sich das neue App-Feature

Was sich der Streaming-Anbieter Netflix davon verspricht? Die Nutzer der Android-App können mit der Audio-only-Möglichkeit zum einen ihr mobiles-Daten-Kontingent sparen und ihre Lieblingsserie hören, ohne Ihr Smartphone in der Hand zu halten. Die ersten Gehversuche soll die neue Funktion dwdl zufolge bereits in den kommenden Wochen anstellen. Android-Nutzer sollen dann nach dem Öffnen der Netflix-App im Vollbild-Videoplayer oben die Möglichkeit haben, den reinen Audio-Modus zu aktivieren.

Ob das neue Feature wirklich Sinn ergibt, muss am Ende jeder User für sich selbst entscheiden. Serien und Filme, die von Landschaften und Sci-Fi-Welten leben, werden vom Audio-Modus wohl eher nicht profitieren. Sitcoms wie „how i met your mother“, die immer in denselben Locations spielen und in welchen die Dialoge die Hauptrolle spielen, wären geeignete Kandidaten für den Audio-only-Modus. *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

