Arielle, die Meerjungfrau: Neues Trailervideo zum Remake des Disney-Films

The Little Mermaid © Disney

Disney hat sich die Oscarverleihung 2023 als Rahmen für den ersten langen Trailer zum Live-Action-Remake von Arielle, die Meerjungfrau aka The Little Mermaid ausgesucht. Wie sehen Sebastian und die anderen Meerestiere aus?

Am 25. Mai kommt Disneys neue Live-Action-Adaption „Arielle, die Meerjungfrau“ (im Original: „The Little Mermaid“) in die Kinos. Es gab zwar schon diverse Teaser zum Film, doch während der Werbeunterbrechungen der 95. Oscarverleihung wurde nun endlich auch ein langer Trailer veröffentlicht. Streng genommen lief lediglich ein TV-Spot, der den neuen Trailer bewirbt, der nun überall im Netz ist.

Wie im Original-Animationsstreifen von 1989, der wiederum lose auf einem Märchen von Hans Christian Andersen basierte, geht es um die jüngste Tochter von König Triton, der über das Meer herrscht. Arielle (aka Ariel) hat eine gefährliche Faszination für das Land, wo sie sich bald in einen menschlichen Prinzen namens Eric verliebt. Um mit ihm zusammen sein zu können, verkauft sie ihre Stimme an die böse Seehexe Ursula. So kriegt sie wenigstens zwei Beine statt ihres Nixenschwanzes. Den Trailer sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)