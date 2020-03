ARD-Tagesschau leistet sich gleich zwei peinliche Pannen: „Irgendetwas stimmt mit Jens Spahn nicht“

Die ARD leistete sich bei der Tagesschau in einer Sendung gleich zwei Pannen. Die blieben natrlich nicht lange unentdeckt und riefen Verwunderung hervor.

München - Die Tagesschau-Ausgabe vom 4. März begann eigentlich wie immer. Nachrichtensprecher Jan Hofer begrüßte die Zuschauer und präsentierte dann die erste Meldung. Thema Nummer eins am Mittwoch war die Wahl Bodo Ramelows (Linke) zu Thüringens Ministerpräsident. Die Wahl, an der auch Björn Höcke (AfD) antrat, entwickelte sich zu einem regelrechten Krimi.

Nach der Thüringen-Wahl widmete sich die Tagesschau dem Plan der Bundesregierung das grassierende Coronavirus in Deutschland einzudämmen. Zu diesem Zeitpunkt sorgte die Tagesschau für die erste kleine Panne. Bei einer Rede von Dilek Kalayci (SPD) wurde die Berliner Senatorin in der Bauchbinde fälschlicherweise als Jens Spahn beschrieben.

Tagesschau/ARD: Falsche Bauchbinde: „Irgendetwas stimmt mit Jens Spahn nicht“

Auf Twitter kursieren bereits einige Kommentare, die sich über die irrtümliche Bezeichnung amüsierten. User schrieben etwa „unser Gesundheitsminister hat sich ganz schön verändert“ oder „irgendetwas stimmt mit Jens Spahn heute nicht.“ Nachdem der Fokus danach auf die Corona-Epidemie in Italien gelegt wurde, wurde anschließend eine Gedenkfeier für die Opfer von Hanau behandelt. Dazu zeigte die Tagesschau auch einen kurzen Einspielfilm - in diesem lauerte dann die zweite Panne.

An der Trauerfeier nahmen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil. Der SPD-Politiker erklärte in einer Rede: Die Demokratie bleibt - wenn wir sie wollen und bereit sind, uns in ihr zu engagieren. Zu engagieren gegen die, die sie infrage stellen oder gar bekämpfen. Wir müssen die Demokratie aktiv verteidigen und wenn ich sage wir, dann meine ich den Staat und mich und jeden einzelnen.“

Tagesschau/ARD: Steinmeier sitzt bei Rede im Publikum: „Wie hat er das nur gemacht“

Starke Worte des Bundespräsidenten, die im Saal auch von allen aufmerksam gehört wurden - von wirklich allen. Denn wie in einer Einblendung der Tagesschau zu sehen ist, lauschte sogar Steinmeier selbst gespannt im Publikum seinen Worten. Der Bundespräsident spricht und hört gleichzeitig zu, „wie hat er das nur gemacht?“ Das fragt sich auch ein Nutzer auf Twitter, der den Schnittfehler teilte.

Moment mal. Wie hat er DAS DENN gemacht?!? pic.twitter.com/8gPn7RoKDC — Miguel Robitzky (@miguelrausa) March 4, 2020

Den Rest der Sendung brachte die Tagesschau ohne Probleme zu Ende. Die kleinen Fehler sorgten dennoch für Schmunzeln, ein Nutzer auf Twitter fasste zusammen: „Die Tagesschau ist heute außer Kontrolle. Jens Spahn ist in Wirklichkeit eine Frau und der Bundespräsident hält sich selber im Publikum sitzend eine Gedenkrede bezüglich der Opfer von Hanau.“

