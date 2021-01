Sturm der Liebe (ARD): Fürstenhof hat Neuzugänge – Charaktere bringen Ärger

„Sturm der Liebe“ begrüßt Neuankömmlinge in der ARD. Diese bringen jede Menge Drama und Probleme mit sich.

München – „Sturm der Liebe" ist aus dem Ersten schon seit 15 Jahren nicht wegzudenken und immer wieder denken sich die Macher der ARD-Serie neue Dramen und Schwierigkeiten für die Charaktere im Fürstenhof aus. Auch einige neue Figuren sollen in Zukunft für Wirbel sorgen, wie nordbuzz.de berichtet. Seit Dezember geht es in den Folgen, die jeden Tag um 15:10 Uhr ausgestrahlt werden, um Maja von Thalheim, die nach einer geplatzten Verlobung auf dem Fürstenhof in Förster Florian eine neue Liebe findet. Und alles könnte so schön sein, wenn nicht ihre ehemalige Freundin Shirin Ceylan, die mit ihrem Ex-Verlobten geschlafen hat und so der Grund für die Trennung war, plötzlich am Fürstenhof auftauchen würde. Zu allem Überfluss erscheint auch noch Majas totgeglaubter Vater auf der Bildfläche und ihre Adoptivmutter Selina von Thalheim wird vergiftet und fällt bewusstlos vom Pferd. Die neuen Folgen versprechen also Spannung pur für die Zuschauer.