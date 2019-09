ARD setzt Kultserie ab - Schauspielerin äußert üblen Verdacht gegen den TV-Sender

Nach drei Staffeln schmeißt die ARD eine Serie aus dem Programm - obwohl die neuen Folgen bereits abgedreht sind. Eine Hauptdarstellerin hat jetzt einen üblen Verdacht über die Gründe geäußert.

Mainz - Im Jahr 2015 startete in der ARD die Serie „Vorstadtweiber“ - eine Art österreichische Variante der „Desperate Housewifes“. Anfangs noch zur Primetime um 20.15 Uhr mit Erfolg im Programm, wurde die Ösi-Satire aufgrund sinkender Einschaltquoten bald auf weniger attraktive Sendeplätze verbannt. Eine deutliche Wende zeichnete sich auch nach der dritten Staffel im Jahr 2018 nicht ab.

ARD setzt Kultserie „Vorstadtweiber“ ab

Nun zieht die ARD Konsequenzen und streicht „Vorstadtweiber“ komplett aus dem Programm. „Die vierte Staffel der ‚Vorstadtweiber‘ wird es im Ersten nicht geben“, wird ARD-Sprecherin Silvia Maric von der Bild zitiert. Und das, obwohl die vierte Staffel bereits abgedreht wurde und im ORF zu sehen sein wird. "Die Zuschauer haben für diese Serie nicht so ein Faible entwickelt", heißt es in einer offiziellen Begründung.

Hauptdarstellerin äußert üblen Verdacht über ARD-Entscheidung

Das sieht Hauptdarstellerin Nina Proll (45) nicht so. Ihrer Meinung nach hat die Serie viele Fans in Österreich und Deutschland. Die Schauspielerin äußerte einen ganz anderen Verdacht, welche Gründe tatsächlich hinter der Entscheidung stecken könnten. „Ich vermute, die zuständigen Redakteure hatten es satt, sich ständig anzuhören, dass wir Österreicher lustiger und mutiger sind. Das höre ich nämlich dauernd von deutschen Kollegen. Aber ich hoffe, da findet noch ein Umdenken statt“, so Prolls deutliche Worte in der Bild.

„Ich finde das richtig große Sch...“: ARD-Zuschauer enttäuscht

Auch bei so manchem ARD-Zuschauer sorgte die Absetzung für Ärger, wie einige Kommentare auf Twitter deutlich machen. „Ich finde das richtig große Sch... von euch #Vorstadtweiber aus dem Programm zu streichen“, schreibt etwa dieser User, an die ARD adressiert.

Hallo @ARD_Presse @ARDde ich finde das richtig große Scheiße von euch #Vorstadtweiber aus dem Programm zu streichen! Da habt ihr Mal was gutes und streicht es,mit der Begründung die Zuschauer sind schuld .. ja ne is klar! — David (@irgendwer_halt) September 23, 2019

Enttäuschung wird auch in diesem Tweet deutlich: „Keine #EM2024, keine #Vorstadtweiber ... wofür zahlen wir eigentlich noch Gebühren?“, so die Frage an die ARD.

