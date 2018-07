Witzig oder geschmacklos? Frage bei ARD-Quizduell beleidigt FC Bayern-Star

Jörg Pilawa testet Fußballwissen im Quizduell. Mit einer Frage, die im wahrsten Sinne des Wortes unter die Gürtellinie eines Bayernstars zielt.

Köln - Jörg Pilawa (52) legt während der Fußball-WM mit seinem Quizduell Sonderschichten ein und stellt zwischen Nachmittags - und Abendspiel sein Publikum mit mehr oder weniger sinnigen Fußballfragen auf die Probe. Jeweils zwei prominente Fußballfans treten gegen ausgesuchte Teamkapitäne an. Am Dienstag durften Matze Knop (43) und Thomas Helmer (53) ihr Wissen zum Besten geben - und sich an folgender Frage versuchen, die da lautete: „Was tragen die Fußballer der deutschen Nationalmannschaft für jedermann sichtbar?“

Hummels im Hintern?!?

Nahezu unlösbar... Daher konnte man unter folgenden Antworten auswählen: „Hühner im Auge“, „Adler auf der Brust“, „Frosch im Hals“, „Hummels im Hintern“. Bei der letzten Antwort stellt sich unwillkürlich die Frage: Ist das noch witzig oder einfach nur geschmacklos?

+ Die umstrittene Frage © Sreenshot Quizduell

Mit 98 % wählten die meisten Quizduell-Teilnehmer die richtige Antwort: „Adler auf der Brust“. Immerhin 1,0 % stimmten für „Hummels im Hintern“. Dazu folgende Quizfrage: Handelte es sich dabei um A: Enttäuschte Fans der Nationalmannschaft, B: BVB-Fans, C: Biologen oder D: Freunde ganz besonderen Humors ...

