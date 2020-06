ARD-Legende schwer erkrankt: Schock-Diagnose Bauchspeicheldrüsen-Krebs

Der Journalist und Ex-WDR-Intendant Fritz Pleitgen ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. In Heidelberg musste er sich bereits einer Operation unterziehen.

Die ARD-Legende Fritz Pleitgen ist schwer erkrankt .

ist schwer . Bei dem Ex-WDR-Intendanten wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt.

wurde festgestellt. Er wurde bereits in Heidelberg operiert.

Köln/Bonn - Als ehemaliger WDR-Intendant ist er eine ARD-Legende. Nun ist der 82-jährige an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Vor zwei Wochen sollFritz Pleitgen bereits in Heidelberg operiert worden sein. Nach diesem Eingriff zeigt er sich bislang sehr hoffnungsvoll.

ARD-Legende an Krebs erkrankt: Fritz Pleitgen unterzog sich bereits einer Operation

Pleitgen ist nicht nur als Journalist und Intendant bekannt, er ist auch der Präsident der Deutschen Krebshilfe. Sie teilte am Dienstag (9. Juni 2020) mit, dass er bereits vor knapp zwei Wochen in Heidelberg operiert worden sei. „Ich bin sehr zuversichtlich, da der Tumor in einem frühen Stadium entdeckt wurde und operabel war“, so Pleitgen.

„Meine eigene Situation macht mir aber auch mehr als deutlich, wie wichtig es ist, Krebserkrankungen früh zu erkennen.“ Pleitgen bat darum, auch im Interesse seiner Familie seine Persönlichkeitsrechte zu wahren und von Fragen an ihn und die Deutsche Krebshilfe abzusehen, um ihm Zeit für seine Genesung zu geben.

+ EX-WDR-Intendant Fritz Pleitgen ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. © dpa / Oliver Berg

ARD-Legende an Krebs erkrankt: Fritz Pleitgen wurde bereits operiert

Pleitgen ist seit 2011 ehrenamtlich Präsident der Deutschen Krebshilfe mit Sitz in Bonn. „Wir wünschen Fritz Pleitgen alles erdenklich Gute“, teilte der Vorstandsvorsitzende der Krebshilfe, Gerd Nettekoven, mit. Er sei guter Hoffnung, dass Pleitgen seine Amtszeit als Präsident bis zum Frühjahr nächsten Jahres zu Ende führen könne. Außerdem schreibe er derzeit ein Buch zur deutschen Einheit.

Pleitgen war unter anderem ARD-Korrespondent in Moskau und Washington. Von 1995 bis 2007 war er Intendant des Westdeutschen Rundfunks.

Der frühere Intendant des @WDR, Fritz Pleitgen, ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Nach Angaben der @Krebshilfe_Bonn wurde der 82-Jährige schon operiert. Pleitgen ist Präsident der Krebshilfe. Er sagte, die Situation mache deutlich, wie wichtig die Krebs-Früherkennung sei. — WDR aktuell (@WDRaktuell) June 9, 2020

Auch Kult-Schauspieler Danny Hicks leidet an einer schweren Krankheit: „Habe nur noch ein bis drei Jahre zu leben.“

Video: Durchbruch Krebsforschung - der Schlüssel liegt in den Zellen

jbr