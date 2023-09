„Hartz und herzlich“-Jack überrascht Fans mit neuem Job – „Arbeitsvertrag unterschrieben“

Von: Sina Koch

Teilen

Bei „Hartz und herzlich“ wurde zuletzt Jacks Heilung in der psychiatrischen Klinik gezeigt. Inzwischen hat sich der Rostocker einen Job gesucht, wie er nun auf Instagram verkündet:

Die Sozialdoku „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“ verfolgt die Bewohner des sozial schwachen Viertels in Rostock Groß Klein auf Schritt und Tritt. In der Sendung dreht sich alles um die – zum Teil schweren – Schicksale der Bewohner des Blockmacherrings sowie deren Alltag mit Hartz IV. Wie MANNHEIM24 berichtet, gibt es auch positive Entwicklungen bei „Hartz und herzlich“. Ein TV-Liebling kann sich über einen neuen Job freuen!

Sendung Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: TV-Liebling Jack kämpft mit seiner Gesundheit

Die Plattenbauten im Stadtteil Groß Klein – hier lebt auch der 23-jährige Jack. Durch die RTLZWEI-Sendung ist er inzwischen weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus bekannt. Über die Jahre ist der authentische Rostocker neben Jasmin, Sandra und der inzwischen weggezogenen Cindy zu einer echten TV-Bekanntheit geworden.

Was die Zuschauer an ihm bewundern? Sein Mut, immer wieder neu anzufangen – und zu sich und seinen gesundheitlichen Problemen zu stehen! In der Sozialdoku „Hartz und herzlich: Tag für Tag Rostock“ können die Fans mitverfolgen, wie sich Jack für seine geschlechtsangleichende OP kämpft. Die Kameras haben den Rostocker auf seinem langen Weg dahin begleitet: vom Aufklärungsgespräch bis zur ersten Operation.

„Hartz und herzlich“ in Rostock: Jack will auf eigenen Beinen stehen – und überrascht mit Neuigkeiten

Jack kämpft immer wieder mit seiner psychischen Gesundheit. Er leidet unter Psychosen und hat sich deshalb bereits in die psychiatrische Klinik eingewiesen. Seine mentale Gesundheit hat ihn außerdem den Traumjob gekostet, wie er in der Sozialdoku berichtet. Der „Hartz und herzlich“-Liebling wird die Ausbildung zum Kinderpfleger, von der er schon so lange geträumt hat, nicht machen können.

Doch Jack wünscht sich nichts lieber, als endlich so richtig in das Berufsleben einzusteigen. Das scheint ihm nun geglückt zu sein! In seiner Instagram-Story gibt er den Fans jetzt ein erfreuliches Update: „Die Tage neuen Arbeitsvertrag unterschrieben“, schreibt er in Social Media. Ein gigantischer Erfolg für den Rostocker!

„Hartz und herzlich“ im Blockmacherring: Jack unterschreibt Arbeitsvertrag – und trennt sich von Ehefrau

Endlich hat sich seine Zielstrebigkeit ausgezahlt. Jack ist fest entschlossen, sich von seiner Krankheit nicht unterkriegen zu lassen. Dabei haben sich einige Änderungen in seinem Leben ergeben: Nachdem er und seine Freundin Kathleen den nächsten Schritt gewagt haben, sich das Ja-Wort gegeben haben, endet das Liebesglück der beiden! Das „Hartz und herzlich“-Paar trennt sich – sogar eine Scheidung steht im Raum.

Wie es mit Jack und seinen Nachbarn im Blockmacherring weitergeht, erfahren die RTLZWEI-Zuschauer in den neuen Folgen „Hartz und herzlich“, die ab Mitte September ausgestrahlt werden. Seine beste Freundin Cindy hat sich entschieden, ihrer Heimatstadt Rostock den Rücken zu kehren – und für die Liebe einen Neuanfang zu wagen. (sIk)