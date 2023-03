Anna Ermakova erobert Herzen bei „Let‘s Dance“: RTL-Zuschauer wollen Boris Becker sehen

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Let‘s Dance“ räumt Boris Beckers Tochter Anna Ermakova derzeit groß ab. Ihr berühmter Vater hat sich im Publikum aber bislang noch nicht blicken lassen.

Köln – Wer als nächster „Dancing Star“ bei „Let‘s Dance“ das Siegerpodest besteigt, entscheidet sich zwar erst am 19. Mai, eine Favoritin scheint es mit Anna Ermakova (23) aber jetzt schon zu geben. In den ersten vier Folgen der RTL-Tanzshow konnte die Tochter von Boris Becker (55) sowohl die Jury um Joachim Llambi (58) und Motsi Mabuse (41) als auch die Zuschauer von sich überzeugen. Was sich viele aber nach wie vor wünschen: Auch mal ihren prominenten Vater im Publikum zu sehen.

„Boris, let‘s go“: „Let‘s Dance“-Zuschauer wollen Boris Becker bei Anna Ermakova im TV sehen

Zwar steht sie aufgrund der „Besenkammeraffäre“ ihrer Eltern schon ein Leben lang in den Medien, dennoch ist „Let‘s Dance“ Anna Ermakovas erster großer Auftritt im deutschen Fernsehen. Und obwohl es sich die Kunstgeschichtsstudentin zur Mission gemacht hat, sich auch ohne ihren weltbekannten alten Herren einen Namen zu machen, würde sich das RTL-Publikum über einen Besuch des Wimbledon-Champions freuen. „Hoffentlich lässt sich der Papa mal blicken, bei seiner wunderbaren Tochter. Hello Boris, let‘s go“, schreibt eine Zuschauerin bei Facebook.

Neben vielen positiven Kommentaren über die gebürtige Londonerin – wie etwa, dass ihr das Tanztalent von ihrem Vater in die Wiege gelegt wurde – blicken aber nicht alle einem möglichen Studioauftritt von Boris Becker entgegen. „Das wäre nicht so gut für sie, wenn er sich blicken lässt. Da warten die Motzer schon lange drauf“, erklärt eine Userin, „Den braucht wohl keiner und die Tochter auch nicht“, tut es ihr eine andere gleich. „Warum sollte er dabei sein? Sie kann das alleine. Sogar sehr gut alleine“, betont ein Fan.

Diese Paare tanzen in der neuen „Let‘s Dance“-Staffel miteinander Timon Krause mit Ekaterina Leonova Ali Güngörmüş mit Christina Luft Philipp Boy mit Patricija Ionel Jens „Knossi“ Knossalla mit Isabel Edvardsson Abdelkarim mit Kathrin Menzinger Mimi Kraus mit Mariia Maksina Younes Zarou mit Malika Dzumaev Sharon Battiste mit Christian Polanc Julia Beautx mit Zsolt Sándor Cseke Alex Mariah Peter mit Alexandru Ionel Chryssanthi Kavazi mit Vadim Garbuzov Natalia Yegorova mit Andrzej Cibis Sally Özcan mit Massimo Sinató Anna Ermakova mit Valentin Lusin

„Bin sehr berührt“: Boris Becker spricht über „Let‘s Dance“-Teilnahme von Tochter Anna Ermakova

Bislang war Boris Becker nicht im Publikum bei „Let‘s Dance“ zu sehen und ob er dem beliebten Format noch einen Besuch abstatten wird, ist nicht bekannt – auf seine Unterstützung kann Anna Ermakova aber trotzdem zählen. „Ich schaue mir stolz an, wie hervorragend meine Tochter das macht“, schwärmte die Sportlegende kürzlich bei der Pressekonferenz eines Fensterversandhandels gegenüber RTL. „Ich bin sehr berührt, wie sympathisch sie rüberkommt.“ Na, eine Stimme hat sie bei den Telefonvotings in den nächsten Wochen also schonmal sicher.

Boris Beckers Tochter Anna Ermakova räumt bei „Let‘s Dance“ derzeit ziemlich ab. Einen Auftritt der Sportlegende im Publikum wünschen sich aber nicht alle RTL-Zuschauer. © Screenshot/Facebook/Schlager: Exklusive Insider-Informationen

Während Anna Ermakova von der Jury mit traumhaften Bewertungen überschüttet wird (für ihren Slowfox gab es 30 Punkte) und an der Seite von Tanzpartner Valentin Lusin (36) schnell zum Publikumsliebling avanciert, hagelt es scharfe Kritik für zwei ehemalige Profitänzer der beliebten Sendung. Denn nach heiklen Aussagen in ihrem Podcast wenden sich „Let‘s Dance“-Fans von Oana Nechiti (35) und Erich Klann (35) ab. Verwendete Quellen: Facebook/Schlager: Exklusiver Insider-Informationen, rtl.de