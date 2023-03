Niemand kennt ihn: Anna Ermakova bekam Besuch von ihrem Freund bei „Let‘s Dance“

Von: Jonas Erbas

Beim „Let‘s Dance“-Auftakt verzaubert Anna Ermakova das RTL-Publikum in jeder Folge aufs Neue. Doch wem gehört das Herz des jungen Models privat?

Köln – Damit hat Anna Ermakova (23) bestimmt nicht gerechnet: Beim „Let‘s Dance“-Auftakt (17. Februar) wurde die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55) lautstark bejubelt, bekam am Ende sogar die begehrte Wildcard und konnte damit in der Folge-Ausgabe der RTL-Tanzshow (am 24. Februar) nicht rausfliegen. Doch während das hübsche Model Folge um Folge souverän über das Tanzparkett wirbelt, fragen sich viele: Wie läuft es bei der 23-Jährigen eigentlich in Sachen Liebe?

Update vom 23. März: Während seine Freundin derzeit die Herzen des „Let‘s Dance“-Publikums erobert, meidet Anna Ermakovas Freund nach wie vor die Öffentlichkeit. Seiner Liebsten drückt er in jedem Fall fleißig die Daumen – und das sogar vor Ort in Köln: Der junge Mann, über den so gut wie nichts bekannt ist, soll einige Tage in der Domstadt am Rhein verbracht haben, um der 23-Jährigen als moralische Unterstützung beim knallharten Training beizustehen, wie bild.de berichtet. Die beiden sollen seit über vier Jahren ein Paar sein, ihre Liebe aber – bis auf wenige Ausnahmen – bestmöglich privat halten.

Anna Ermakova jetzt schon „Let‘s Dance“-Liebling – ist das Model längst vergeben?

Erstmeldung vom 24. Februar: Das „Let‘s Dance“-Publikum scheint schon früh in dieser Staffel einen seiner absoluten Lieblinge gefunden zu haben. Anna Ermakova, die bei RTL derzeit ihre erste große Showteilnahme im deutschen Fernsehen absolviert, hat große Teile der RTL-Zuschauer hinter sich – und das, obwohl das in London geborene und aufgewachsene Model zunächst so ihre Zweifel hegte, wie sie im Heimatland ihres Vaters ankommt.

Bei „Let‘s Dance“ verzauberte Anna Ermakova direkt zum Auftakt die RTL-Zuschauer – doch wem gehört ihr Herz privat? (Fotomontage) © Panama Pictures/Imago

Nun steht sie prominenter denn je im Rampenlicht. Über ihr Privatleben schweigt die 23-Jährigen dennoch eisern. Ob sie etwa vergeben ist, bleibt aktuell ein Geheimnis – doch es gibt Indizien: Zuletzt gingen im Mai 2021 aussagekräftige Bilder durch die Medien, welche Anna Ermakova an der Seite ihres angeblichen Freundes zeigten. Mit dem turtelte sie ganz offen auf Londons Straßen, wie mehrere Knutschfotos, welche die Daily Mail damals veröffentlichte, belegen.

„Let‘s Dance“-Star Anna Ermakova schweigt zu Liebesleben – auch Mama Angela äußert sich nicht

Doch Privates bleibt privat. Das sieht auch ihre Mutter Angela Ermakova (55) so, die gegenüber rtl.de bereits 2019 erklärte: „Im Moment kann ich gar dazu nichts sagen, weil Anna ihr Privatleben privat halten möchte.“ Sie wolle Anna Ermakovas mögliche Beziehung „weder bestätigen noch dementieren“, so die 55-Jährige damals. Daran hat sich offenbar bis heute nichts geändert, denn auch die vielversprechende „Let‘s Dance“-Kandidatin (alle Teilnehmer und Tänzer im Überblick) hüllt sich bislang weiter in Schweigen.

In der RTL-Show selbst wird dahingegen gern mal offen ausgepackt: Zuletzt plauderte „Let‘s Dance“-Moderator Daniel Hartwich (44) über das Liebesleben der schwangeren Renata Lusin (35). Verwendete Quellen: bild.de, dailymail.co.uk, rtl.de