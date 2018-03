Angelo Kelly verkleidet sich für TV-Show, um nicht erkannt zu werden - und erntet jede Menge Spott

Als Hobbymusiker Matthew Bradley auf der Straße: Mit Angelo Kelly verwandelte sich der zweite Star für die RTL-Show „Promi Undercover Boss“ bis zur Unkenntlichkeit. Experiment diesmal gelungen?

Berlin - Man nehme einen Star, verwandele ihn (so zumindest der Plan) bis zur Unkenntlichkeit, schicke ihn auf Talentsuche und hoffe darauf, dass die Tarnung nicht auffliegt - so in etwa lautet das Konzept derRTL-Serie "Promi Undercover Boss". Vergangene Woche ging die Maskerade bereits gründlich schief, Tanzcoach Detlef D! Soost (47) wurde trotz Locken-Perücke, Bart und Brille sofort erkannt und von Promi-Kollegin Daniela Katzenberger (31) auf Facebook verspottet.

Jetzt also Angelo Kelly (36): Verkleidet als Hobby-Musiker Matthew Bradley - braune Kurzhaar-Perücke statt blonder Locken, Schnauzer, Brille - suchte der Kelly-Family-Sänger nach vielversprechenden Talenten auf der Straße. Die Sendung lief am Montagabend bei RTL.

Tarnung diesmal gelungen? Angelo aka Matthew postete ein Bild der Maskerade auf Instagram.

Follower schwarz9670 ist begeistert: „Coole Verkleidung. Habe es gestern angeschaut. War so sprachlos.“ Der wahre Kelly-Fan allerdings lässt sich so schnell nicht hinters Licht führen: utamentel schreibt: „Hätte dich sofort erkannt, bin schon soooooo lange Fan von Dir“. zeh_eff: „Ich hätt dich direkt erkannt“ nicole301082: „Ich hätte dich auch erkannt vom Aussehen, allerspätestens an der Stimme beim Singen.“ Dem pflichtete auch eine Nachwuchsmusikerin in der Show bei.

Das Singen war tatsächlich auch die schwerste Übung für den Profisänger, wie er gegenüber RTL bekannte: "Man arbeitet sein ganzes Leben daran, ein guter Sänger zu werden. Jetzt muss ich daran arbeiten, ein schlechter Sänger zu sein. Das ist echt hart." Klappte aber dann offenbar doch ganz gut: "Es ist schon lustig, ich spiele hier und keiner bleibt stehen. Dabei sind wir gerade auf Platz fünf in den Charts und spielen in der ausverkauften Waldbühne", wunderte sich Kelly.

Vielen Zuschauern und Kelly-Fans gefiel das Experiment. Doch Angelo erntete auch eine Menge Spott. Denn wirklich schwer zu erkennen war er nicht, finden manche.

Wenn man beim Zappen in 0,5 s Angelo Kelly trotz Bart und Perücke erkennt, dann haben die Maskenbildner bei #UndercoverBoss alles gegeben. #uncoverbar — DasWeisseVomHai (@DasWeisseVomHai) 12. März 2018

Also im Endeffekt verkleidet sich Angelo Kelly als Angelo Kelly (?)#LateNightBerlin — JANgle-Camper (@janpunkt1) 12. März 2018

Um ein Haar hätte ich Angelo Kelly in dem Fat-Suit nicht erkannt. #PromiUndercoverBoss — Matthias Rebsch (@MatthiasRebsch) 12. März 2018

Es ist so eindeutig wer da ist. Die Stimme erkennt wann sofort, und auch das Gesicht, und jeder Kelly Family Fan erkennt #AngeloKelly direkt an seinem Zähnen. #UndercoverBoss — Nadine wwe (@muensteranerin) 12. März 2018

Wieso hat sich Angelo kelly als Ingo lenssen verkleidet #PromiUndercoverBoss — Willy Wonka (@0li86) 12. März 2018

#PromiUndercoverBoss mit angelo kelly. eine goldene himbeere für die maske. — murkel. (@murkeleien) 12. März 2018

Na komm ich bitte euch, wer Angelo #Kelly kennt, erkennt ihn oder hält ihn zumindest für nen Uneheliches Kind der Kellys! #UnderCoverBoss — Absurde_Existenz (@Wiesel_Flink) 12. März 2018

Ergebnis der Maskeraden-Show: Drei Nachwuchsmusiker, darunter die Hochzeits-Harfensängerin, mit der sich Kelly-Family-Star auf Instagram zeigt, werden mit Geld unterstützt und dürfen vielleicht sogar mit Angelo auftreten. Ungetarnt.

Für die nächste Folge gibt es Tipps von Fans auf Twitter: „Nächste Woche dann Reiner Calmund mit Sombrero als Praktikant bei @SkySportDE“, schlägt ein User vor.

Lesen Sie auch: Kelly Family for GroKo! So war das Konzert in der Olympiahalle