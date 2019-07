Andrea Kiewel: Im Pool im Badeanzug - So kriegt man die ZDF-Moderatorin normalerweise nicht zu sehen

Die Temperaturen steigen, die Hüllen fallen - auch bei Andrea Kiewel. Die Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens zeigt sich jetzt auf Instagram leicht bekleidet im kornblumenblauen Badeanzug.

Mainz - Auch an diesem Sonntag wird der ZDF-Fernsehgarten wieder viele Fernsehzuschauer erfreuen - und einige erschaudern lassen. Moderiert natürlich wieder von, genau, Andrea Kiewel. Die Frontfrau des ZDF-Fernsehgartens sorgt des Öfteren mit ihrer Kleiderwahl für Schlagzeilen. Zuletzt rätselten Fans, was sie wohl unter ihrem weiten Kleid tragen würde. Diese Frage stellt sich bei ihrem aktuellen Foto nicht, dann darunter trägt Kiewel mit Sicherheit gar nichts.

Andrea Kiewel: Im Pool im kornbumenblauen Badeanzug

Auf der Instagram-Seite des ZDF-Fernsehgartens zeigt sich Kiwi in einem Video in einem kornblumenblauen Badeanzug mit orangeroter Badekappe und Schwimmbrille.

Dazu schreibt das Fernsehgarten-Team: „Frohes Abkühlen bei diesen Temperaturen und an alle Teilnehmer unseres Fernsehgarten-Triathlons am 11. August.“ Hintergrund: Im August wird es erstmals einen ZDF-Fernsehgarten-Triathlon geben, wie der TV-Sender mitteilt. Acht Teams treten in den drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen gegeneinander an. Und Kiwi schwimmt wohl auch ... Denn die Moderatorin hat als ehemalige Leistungsschwimmerin ja Erfahrung, wie sie immer wieder gerne erwähnt.

ZDF-Fernsehgarten am Sonntag: Beatrice Egli und Annett Louisan dabei

Am kommenden Sonntag wird erst mal wieder gesungen. Musikalische Gäste sind: Beatrice Egli, Linda Hesse und Maximilian Arland, Reen, KEiiNO, Peter Pux, André Stade, Annett Louisan.

es

Mehr von Andrea Kiewel: So hieß Kiwi früher.

Mehr vom ZDF-Fernsehgarten: Andrea-Kiewel-Spruch sorgt für heiße Spekulationen - „Ich hoffe, sie ...“