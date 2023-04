Andrea Kiewel heißbegehrt: Alle Schlagershows im ZDF-Fernsehgarten schon ausverkauft

Von: Lukas Einkammerer

Am 7. Mai geht der ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel in die nächste Runde. Schon Wochen vor Sendestart sind die Schlagersendungen allesamt ausverkauft.

Mainz – Der Frühling lässt zwar noch auf sich warten, die Vorfreude auf die kommende Staffel des ZDF-Fernsehgartens dürfte bei vielen Schlagerfans aber dennoch für heitere Gemüter sorgen. Am 7. Mai startet das beliebte Format mit Andrea Kiewel (57) mit einer großen Folge zur Saisoneröffnung und fährt in den Wochen und Monaten danach allerlei bunter Mottos auf. Wer sich für diesen Sommer noch Tickets kaufen wollte, erlebt nun aber möglicherweise eine böse Überraschung …

Discofox, Oktoberfest und Co.: Erste Mottos vom ZDF-Fernsehgarten stehen fest

Der ZDF-Fernsehgarten gehört so zur warmen Jahreszeit wie Kuchen auf der Terrasse, Abstecher in den Stadtpark oder Nachmittage am See. Auch 2023 führt Moderatorin par excellence Andrea Kiewel ihr Publikum wieder durch diverse Themenwochen, von „80er meets 90er“ und „Discofox“ bis hin zu „Rock im Garten“ und „Oktoberfest“. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich dabei stets vor allem die Schlagershows, von denen auch dieses Jahr wieder mehrere auf dem Programm stehen.

Gleich dreimal in Folge kommen Fernsehgarten-Zuschauer diesen Sommer in den Genuss einer vollen Dröhnung Schlager. Am 25. Juni zeigt das ZDF die „Schlagerparty“, am 30. Juli die „Mallorca“-Folge und am 13. August das „Schlagerfestival“. Zwar dürften auch bei den anderen Sendungen auf dem Mainzer Lerchenberg Schlagertöne erklingen, wer sich schon auf Auftritte der großen Stars freut, sollte aber am ehesten bei diesen drei Motto-Shows einschalten.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 14. Mai 2023: Darts-Party 21. Mai 2023: 80er meets 90er 28. Mai 2023: Flohmarkt 04. Juni 2023: Discofox 11. Juni 2023: Gartengames 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

Andrea Kiewel auf Erfolgskurs: Schlagershows im ZDF-Fernsehgarten allesamt ausverkauft

Wer sich noch Tickets schnappen wollte, um die Schlagershows im ZDF-Fernsehgarten live mitzuverfolgen, muss nun ganz stark sein. Denn wie der Website der ZDF Ticketservice zu entnehmen ist, sind sowohl die „Schlagerparty“, das „Schlagerfestival“, als auch die „Mallorca“-Folge bereits ausverkauft. Zwar besteht bei den ersten beiden noch die Möglichkeit, sich auf die Warteliste zu setzen, für die Malle-Woche ist aber auch diese bereits geschlossen.

Zwar sorgt er bei einigen Zuschauern stets für Kopfschütteln und Fremdschämen, dennoch ist der ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel so beliebt wie eh und je. Die Schlagershows der Saison 2023 sind bereits allesamt ausverkauft.

Eine herbe Enttäuschung für die Fans, dafür aber Grund zur Freude für Andrea Kiewel, die mit ihrem Format auch dieses Jahr wieder in aller Munde zu sein scheint. Und das, obwohl noch nicht einmal angekündigt worden ist, welche hochkarätigen Gäste 2023 im Fernsehgarten überhaupt mit von der Partie sind. Erst im Februar gab es hingegen großen Grund zur Sorge, denn das ZDF hat geprüft, ob der Fernsehgarten mit Andrea Kiewel eingestellt werden soll. Verwendete Quellen: ticketservice.zdf.de