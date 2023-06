Amigos, Annemarie Eilfeld und Joey Heindle: Alle Gäste bei „Immer wieder sonntags“ am 18. Juni

Diesen Sonntag (18. Juni) lädt Stefan Mross zu einer neuen Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ ein. Dabei begrüßt der Moderator wieder viele namhafte Gäste.

Rust – Letzte Woche mussten ARD-Zuschauer auf „Immer wieder sonntags“ verzichten, diese Woche kehrt die beliebte Vormittagssendung aber endlich zurück ins Fernsehen. Am 18. Juni lädt Stefan Mross (47) wieder zahlreiche hochkarätige Besucher zu sich in den Wasserpark Rulantica ein und die Gästeliste verspricht schon jetzt viel Unterhaltung und großen Schlagerspaß.

„Immer wieder sonntags“ am 18. Juni: Die Amigos und Peggy March sind diese Woche dabei

Seit 18 Jahren steht Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“ bereits als Moderator vor der Kamera – und trotz anfänglicher Sorgen seitens der Fans, seine Hotel-Schlägerei 2022 könnte dem Staffelstart einen Strich durch die Rechnung machen, läuft die neue Saison auf Hochtouren. An zwei Wochenenden musste das beliebte Format aussetzen – einmal wegen Pfingstsonntag, das andere Mal wegen eines Gottesdienstes – am 18. Juni ist aber alles wieder beim Alten.

Wie der offizielle „Immer wieder sonntags“-Instagram-Account bekannt gegeben hat, können sich Fans diese Woche auf einen bunten Mix an Gästen freuen. Mit den Amigos, Uta Bresan (58) und Peggy March (75) sind ein paar echte Schlager-Urgesteine am Start und mit Troglauer und Oesch‘s die Dritten geben sich auch zwei Bands auf der Freilichtbühne die Ehre. Auch Schlager-Newcomer sind in der fünften „Immer wieder sonntags“-Show vertreten: Luna Klee (17) und Pia-Sophie (22) geben ihre musikalischen Talente zum Besten.

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 „Immer wieder sonntags“ läuft an folgenden Terminen ab 10:00 Uhr im Ersten: 5. Folge: 18. Juni

6. Folge: 25. Juni

7. Folge: 2. Juli

8. Folge: 16. Juli

9. Folge: 23. Juli

10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

Am 18. Juni: Annemarie Eilfeld und Joey Heindle sind bei „Immer wieder sonntags“ zu Gast

Wer dieses Wochenende die volle Dröhnung Schlager will, kommt bei „Immer wieder sonntags“ voll und ganz auf seine Kosten. Denn auch Maximilian Arland (42) und Graziano (54) statten Stefan Mross einen Besuch ab. Abgerundet wird die Gästeliste von DSDS-Star Annemarie Eilfeld (33), die 2013 das letzte Mal in der Show aufgetreten ist, und Ex-Dschungelkönig Joey Heindle (30), der zuletzt 2022 bei „Immer wieder sonntags“ in der „Starküche“ mit Stefan Mross‘ Ex Anna-Carina Woitschack (30) seine Kochkünste zur Schau stellte.

Bei so einem so bunten Mix an Performern und namhaften Studiogästen dürfte einem gelungenen Vormittag nichts mehr im Weg stehen. Hoffentlich erweist sich die Wetterlage dieses Mal als etwas versöhnlicher, denn die letzte Sendung versank förmlich im Regen. Bei „Immer wieder sonntags“ werden zudem auch Anita & Alexandra Hoffmann ihre Solopremiere feiern. Verwendete Quellen: Instagram.com