Amazon Prime Video: Was kommt im Januar 2023 beim Streamingdienst?

Amazon Prime Video © Amazon Prime

Zu Jahresbeginn hat Prime Video wieder einiges für die Kunden im Bereich Serie und Film zu bieten. German Crime Story, Hunters oder The Legend Of Vox Machina etwa. Auch einige Lizenzeinkäufe sind wie immer dabei.

Amazon Prime Video hat noch vor Weihnachten verraten, was im Januar auf die Streamingplattform kommen wird. Dazu gibt es zudem einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2023 insgesamt. So heißt es:

„Wir freuen uns aber auch auf einen kleinen Ausblick auf einige der Highlights des Jahres 2023. Dazu gehören nicht nur die vielen Original Filme wie ‚Silber‘ und ‚Der Greif‘ und Original Serien wie ‚The Consultant‘ mit Christoph Walz in der Hauptrolle, die vierte Staffel von ‚LOL: Last One Laughing‘ oder die neuen Formate mit Joko Winterscheidt und Teddy Teclebrhan. Auch Sportfans kommen nicht zu kurz mit einer Dokumentation über die Radsportlegende ‚Jan Ullrich - Der Gejagte‘ oder mit der im Februar startenden KO-Runde der UEFA Champions League und den Top-Matches am Dienstag, exklusiv bei Prime Video.“ Unseres Wissens nach ist auch Der Greif eine Serie. Das könnte also ein Fehler sein. Eine tabellarische Übersicht über alle Neuzugänge bei Amazon Prime finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)