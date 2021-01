„Vikings“: Showrunner verrät, warum Serie nach Staffel 6 endet – und wer daran schuld ist

Seit Ende Dezember 2020 finden „Vikings“-Fans alle Folgen der Serie auf Prime Video. Showrunner Michael Hirst enthüllt, warum es keine 7. Staffel geben wird.

„Vikings“* ist nun endgültig abgeschlossen. Am 30. Dezember 2020 sind die finalen Folgen der 6. Staffel auf Prime Video erschienen. Wie Showrunner Michael Hirst schon vor längerer Zeit bekannt gegeben hat, soll es keine 7. Season mehr geben. Die Fans dürfte das nicht sonderlich freuen. Eine positive Nachricht gibt es allerdings: „Vikings“ erhielt ein rundes Ende ohne Cliffhanger, der auf eine mögliche Fortsetzung hindeutet.

Doch warum endete die Serie um Hauptfigur Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) nach nur sechs Staffeln? In einem Interview enthüllte Hirst einige Details über die Hintergründe dieser Entscheidung.

„Vikings“: Showrunner verrät, warum es keine 7. Staffel geben wird

Wenn Serien abgesetzt werden, hängt das oft mit finanziellen Gründen zusammen. So beendet Netflix beispielsweise Produktionen oft vorzeitig, falls die nötigen Kosten in einem ungleichen Verhältnis zu den Klickzahlen stehen. Hing die Absetzung von „Vikings“ ebenfalls mit Geldsorgen des kanadischen Senders History zusammen? In einem Interview mit dem Magazin Collider deutet Showrunner Michael Hirst zumindest keine derartigen Zusammenhänge an. Ganz im Gegenteil: Es sei seine eigene Entscheidung gewesen, „Vikings“ nach der 6. Staffel zu beenden.

Ich habe ihnen (dem Sender) gesagt, wann die Serie enden soll. Ich wusste, dass die Serie mit der Entdeckung von Amerika und Neufundland enden würde. Und so hatte ich das schon immer geplant.

Weiterhin erklärt Hirst, dass er es als seine Aufgabe betrachtete, die Geschichte zu einem würdigen Abschluss zu bringen. Das sei er den Zuschauern, den Schauspielern und auch den Figuren schuldig gewesen. Für ihn war die Arbeit an den finalen zehn Folgen besonders emotional, da er einige Charaktere töten musste, die ihm ans Herz gewachsen sind. Zudem habe er die letzten Jahre viel Zeit in die Serie investiert. Das sei eine große Freude gewesen, allerdings deutete seine Frau ihm gegenüber an, dass ihm die harte Arbeit langsam zu viel werden könnte. Um sich der persönlichen Belastung nicht weiter auszusetzen, habe er sich ebenfalls dazu entschlossen, „Vikings“ zu beenden.

„Vikings“: Wann erscheinen die restlichen Folgen der 6. Staffel auf Netflix?

Wer kein Prime-Abo besitzt, kann sich „Vikings“ auf Netflix ansehen. Allerdings bietet der Streamingdienst aktuell nur die erste Hälfte der 6. Staffel an. Diese ist etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung auf Prime Video erschienen. Vermutlich müssen sich Fans erneut ein Jahr gedulden, bis Netflix die restlichen Episoden anbietet. Voraussichtlich könnten sie im Dezember 2021 zur Verfügung stehen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

