Neue TV- und Sky-Konkurrenz? Amazon beantragt Rundfunklizenz für Prime Video

Demnächst möchte Amazon Inhalte live über den Streamingdienst Prime Video übertragen. Insbesondere Sport-Fans sollen von diesem Angebot profitieren.

Mit Prime Video verbinden viele Nutzer ein klassisches Streaming-Angebot, vergleichbar mit Netflix*. Von diesem Konkurrenten wird sich Amazon in Zukunft aber stark abheben. Netflix bietet nämlich keine Live-Übertragungen von Inhalten an. Auf Prime Video hingegen soll es diese Möglichkeit schon bald geben. Wer nun denkt, dass Filme und Serien in Zukunft klassisch wie im TV gezeigt werden, liegt aber falsch. Das Unternehmen möchte neben den aktuellen Inhalten ein ganz neues Gebiet erschließen, nämlich den Sport.

Amazon will Topspiele der UEFA Champions League live auf Prime Video ausstrahlen

Fußball-Fans wissen schon seit einigen Monaten, dass sie ein Prime-Video-Abonnement benötigen, um sich die diesjährigen Topspiele der UEFA Champions League anzusehen. Bereits vor längerer Zeit hat sich Amazon die Rechte an dem Fußball-Event gesichert. Fraglich blieb bisher nur, wie die Spiele ausgestrahlt werden sollen und ob Zusatzgebühren anfallen. Draufzahlen mussten Nutzer bereits bezüglich der Bundesliga-Spiele, die nach einer DAZN-Kooperation mit Amazon über den Eurosport Player Channel übertragen wurden. Für Channels dieser Art wie STARZPLAY, Comedy Central & Co. müssen Abonnenten bekanntlich Zusatzgebühren in unterschiedlicher Höhe verrichten.

Eine konkrete Antwort scheint es nun zu geben: Zukünftig bleibt Prime-Nutzern ein Aufpreis für die Champions League erspart, da Amazon eine eigene Live-Ausstrahlung unter dem Namen „Prime Video Live“ plant. Gegenüber dem Portal Golem.de bestätigte ein Sprecher des Unternehmens, dass „bei der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien eine Rundfunklizenz für das Angebot Prime Live Sports in Deutschland beantragt“ wurde. Aktuell prüfe man, ob eine Lizenz überhaupt notwendig sei.

Mit der Möglichkeit, Sport ohne Aufpreis live zu übertragen, stellt sich Amazon Prime Video in Zukunft jedenfalls wesentlich breiter auf als die Streaming-Konkurrenten Netflix und Disney+. Stattdessen könnte das Unternehmen zu einem noch gefährlicheren Konkurrenten von TV-Sendern oder Sky werden. Sollte sich Amazon die Rechte an weiteren Events sichern, wandern möglicherweise mehr Zuschauer vom Fernsehen und von Streamingdiensten mit Sport-Angeboten ab.

Amazon Prime Video: Werden bald Filme und Serien live übertragen?

Bislang ist nur bekannt, dass Amazon das geplante Live-Feature für Sport-Übertragungen verwenden möchte. Ob es auf Filme und Serien ausgeweitet wird, bleibt abzuwarten. Live-Premieren von großen Amazon-Produktionen wie etwa der geplanten „Herr der Ringe“-Serie wären aber durchaus denkbar. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

