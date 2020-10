„The Walking Dead: World Beyond“ erhält bittere Kritiken - „die Disney-Channel-Version einer Zombie-Serie“

„The Walking Dead: World Beyond“ kommt bei vielen Zuschauern bislang nicht so gut an.

Im Oktober 2020 sind die ersten Folgen von „The Walking Dead: World Beyond“ auf Prime Video gestartet. Viele Zuschauer haben allerdings etwas auszusetzen.

Die Macher von „The Walking Dead“ müssen sich schon länger mit dem Vorwurf vieler Fans auseinandersetzen, dass die Handlung immer uninteressanter wird. Um etwas frischen Wind in das Zombie-Universum zu bringen, veröffentlichte Prime Video deshalb Anfang Oktober 2020 das brandneue Spin-Off „The Walking Dead: World Beyond“*. Anders als in „The Walking Dead“ und „Fear the Walking Dead“ stehen in dieser Serie Teenager im Vordergrund, die zehn Jahre nach der Apokalypse gleichzeitig mit den Problemen des Erwachsenwerdens zu kämpfen haben.

Die ersten zwei Folgen stehen bereits auf Prime Video zur Verfügung. Acht weitere Episoden sollen in den nächsten Wochen folgen, bis das Finale schließlich am 6. Dezember 2020 auf dem Streamingdienst erscheint. Doch wie kommen die Serie bislang bei den Zuschauern an? Ein Blick auf die Websites IMDb und Rotten Tomatoes zeigt, dass die Kritiken nicht sehr rosig ausfallen.

„The Walking Dead: World Beyond“: So fallen die Kritiken zur Serie bisher aus

Da „The Walking Dead: World Beyond“ erst vor wenigen Tagen gestartet ist, dürften mehr und mehr Bewertungen erst in den nächsten Wochen eintrudeln. Trotzdem ließen es sich viele IMDb- und Rotten-Tomatoes-Nutzer nicht nehmen, jetzt schon ein Urteil abzugeben:

Auf IMDb beispielsweise können angemeldete Mitglieder Filme und Serien mit Sternen bewerten. Die Höchstzahl von 10 Sternen hat das „The Walking Dead“-Spin-Off bislang allerdings kaum erhalten: Nach über 2.600 Wertungen (Stand: 13. Oktober 2020) kommt „The Walking Dead: World Beyond“ gerade einmal auf 4,5 Sterne. Zum Vergleich: Ein Großteil der Netflix-Neuerscheinungen im Jahr 2020 hat mehr als 5,0 Sterne bekommen.

Das Bild ist auf Rotten Tomatoes sehr ähnlich: Nach 120 Zuschauer-Wertungen kommt die Serie auf 38 Prozent von möglichen 100 Prozent. Der Durchschnitt der Wertungen von 20 anerkannten Filmkritikern liegt sogar nur bei 35 Prozent (Stand: 13. Oktober 2020).

Doch welche Aspekte bemängeln die Zuschauer konkret? Auf Rotten Tomatoes gerät beispielsweise die Handlung in Kritik, die bislang nicht besonders actionreich sein soll und stattdessen mehr auf Dialoge setzt. Zudem spreche die Serie eher eine jüngere Zielgruppe an - Brian Lowry von CNN schreibt sogar, dass das Spin-Off „wie eine Disney-Channel-Version einer Zombie-Serie, nur ohne eingängige Songs“ wirkt.

Trotzdem gibt es auch positive Punkte: Die Charaktere seien zumindest zum Teil interessant und die Idee, eine jüngere Generation inmitten einer Zombie-Apokalypse in den Vordergrund zu stellen, erhält ebenfalls Lob.

„The Walking Dead: World Beyond“: Nach weiteren Folgen sind andere Bewertungen denkbar

Trotzdem sollte nicht vergessen werden, dass jeder Mensch einen anderen Geschmack hat. Auch wenn die Serie vielen Zuschauern bislang offenbar nicht zusagt, können andere eine vollkommen gegenteilige Ansicht vertreten. Es gilt also der übliche Grundsatz: Jeder sollte seine eigene Meinung bilden.

Da „The Walking Dead: World Beyond“ gerade erst gestartet ist, wäre es außerdem denkbar, dass sich die oben genannten Wertungen nach dem Ende der 1. Staffel beziehungsweise nach möglichen weiteren Seasons positiv verändern. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

