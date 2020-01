"The Walking Dead - World Beyond": Erste Staffel kommt schon im April

Die Zombie-Apokalypse bekommt eine neue Serie: "The Walking Dead - World Beyond".

Direkt im Anschluss an das Finale der 10. Staffel von "The Walking Dead" steht die Premiere des neuesten Spin-Offs der Zombie-Serie an.

"The Walking Dead - World Beyond" feiert im April seine Premiere.

Die Serie spielt zehn Jahre nach Ausbruch der Zombie-Apokalypse.

So lange wie "Walking Dead" wird "World Beyond" nicht laufen.

Wer gedacht hat, dass das Zombie-Thema langsam vorbei ist, liegt offenbar falsch. AMC startet im April die dritte Serie aus dem "The Walking Dead"-Universum. "The Walking Dead - World Beyond" spielt zehn Jahre nach Ausbruch der verheerenden Zombieseuche.

"The Walking Dead - World Beyond" startet am 12. April auf Amazon

Start der 1. Staffel von "The Walking Dead - World Beyond" ist der 12. April 2020 - also ein Tag nach dem Finale der zehnten Staffel der Originalserie, wie der Fernsehsender und Rechteinhaber AMC berichtet. Das zweite Zombie-Spin-Off – nach "Fear The Walking Dead" – wird bereits einen Tag später auf Amazon Prime Video in Deutschland zu sehen sein. Das Ende der Serie wurde aber bereits vor Start der ersten Staffel bekannt gegeben. "World Beyond" soll nur zwei Staffeln mit je zehn Folgen bekommen.

Die Serie wird sich um zwei junge Schwestern drehen, die von Alexa Mansour und Aliyah Royale gespielt werden. Im Fokus steht die erste Generation, die keine richtige Erinnerung mehr an die Zeit vor den Zombies hat. "The Walking Dead - World Beyond" erzählt eine Geschichte über das Erwachsenwerden in der Apokalypse. Neben den beiden Schwestern sollen enge Freunde der Mädchen eine große Rolle spielen.

"The Walking Dead -World Beyond": Worum geht's

Gemeinsam verlassen sie ihr sicheres Zuhause, um eine wichtige Missionen zu erfüllen und den Gefahren zu trotzen. Auch die mysteriöse Gruppierung CRM soll verstärkt vorkommen. Möglicherweise wird auch das Rätselraten um den Verbleibt von Rick Grimes aus "The Walking Dead" gelüftet.

Zum weiteren Cast von "The Walking Dead - World Beyond" gehören unter anderem Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella und Julia Ormond.

anb