Das sind die Film- und Serien-Neuheiten auf Prime Video im Mai 2020

Datum Filme und Serien

1. Mai "UPLOAD" (Serie, 1. Staffel)

(Serie, 1. Staffel) "Black-ish" (Serie, 5. Staffel)

(Serie, 5. Staffel) "Knives Out - Mord ist Familiensache" (Krimi, zum Kaufen verfügbar)

2. Mai "Black 47" (Drama)

(Drama) "Code 8" (SciFi)

3. Mai "Wenn Fliegen träumen" (Drama)

(Drama) "Heidi" (Kinder-Serie)

4. Mai "Weltengänger" (Fantasy)

(Fantasy) "Imperium" (Thriller)

5. Mai "Und der Zukunft zugewandt" (Drama)

7. Mai "Die schönste Zeit unseres Lebens" (Romanze, zum Kaufen und Leihen verfügbar)

(Romanze, zum Kaufen und Leihen verfügbar) "Spione Undercover - Eine wilde Verwandlung" (Animationsfilm, zum Kaufen verfügbar)

(Animationsfilm, zum Kaufen verfügbar) "Underwater - Er ist erwacht" (SciFi, zum Kaufen verfügbar)

(SciFi, zum Kaufen verfügbar) "Judy" (Drama, zum Kaufen verfügbar)

8. Mai "Dispatches from Elsewhere" (Serie, 1. Staffel)

(Serie, 1. Staffel) "Knives Out - Mord ist Familiensache" (Krimi, zum Leihen verfügbar)

9. Mai "A Prayer Before Dawn" (Action)

13. Mai "Mile 22" (Action)

14. Mai "Judy" (Drama, zum Leihen verfügbar)

(Drama, zum Leihen verfügbar) "Cats" (Musical-Film, zum Kaufen verfügbar)

(Musical-Film, zum Kaufen verfügbar) "Bad Boys for Life" (Action-Komödie, zum Kaufen verfügbar)

15. Mai "The Last Narc" (Serie, 1. Staffel)

(Serie, 1. Staffel) "Liliane Susewind – Ein Tierisches Abenteuer" (Kinderfilm)

(Kinderfilm) "Heavysaurus: Ein Rockiges Steinzeit-Abenteuer" (Kinderfilm)

(Kinderfilm) "1917" (Kriegsfilm, zum Kaufen verfügbar)

20. Mai "The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot" (Action)

(Action) "Spione Undercover - Eine wilde Verwandlung" (Animationsfilm, zum Leihen verfügbar)



(Animationsfilm, zum Leihen verfügbar) "Underwater - Er ist erwacht" (SciFi, zum Leihen verfügbar)



21. Mai "Jojo Rabbit" (Komödie, zum Kaufen verfügbar)

(Komödie, zum Kaufen verfügbar) "Queen & Slim" (Drama, zum Kaufen und Leihen)

22. Mai "Homecoming" (Serie, 2. Staffel)

(Serie, 2. Staffel) "Onward: Keine halben Sachen" (Animationsfilm, zum Kaufen Verfügbar)

24. Mai "Das Haus der geheimnisvollen Uhren" (Fantasy)

(Fantasy) "Freaks – Sie sehen aus wie wir" (SciFi)

25. Mai "The War of the Worlds – Krieg der Welten – Teil 1 & 2" (SciFi)

28. Mai "Cats" (Musical-Film, zum Leihen verfügbar)

(Musical-Film, zum Leihen verfügbar) "Bad Boys for Life" (Action-Komödie, zum Leihen verfügbar)



(Action-Komödie, zum Leihen verfügbar) "1917" (Kriegsfilm, zum Leihen verfügbar)



(Kriegsfilm, zum Leihen verfügbar) "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" (Drama, zum Kaufen verfügbar)