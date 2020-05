Doku über Bastian Schweinsteiger und mehr: Das sind die Neuheiten auf Prime Video im Juni 2020

Amazon hält unzählige Film- und Serien-Hits bereit, die im Juni 2020 auf Prime Video erscheinen. Eines der Highlights: Eine Doku über Bastian Schweinsteiger.

Wenn es im Juni 2020 wieder etwas regnerischer wird, lohnt sich ein Blick auf das Prime-Video-Konto. In den nächsten Wochen will der Streamingdienst nämlich erneut unzählige neue Filme und Serien der unterschiedlichsten Genres zur Verfügung stellen. Wir verraten, was Sie erwartet:

Das sind die Prime-Video-Highlights im Juni 2020

Zu einem der größten Juni-Highlights zählt zweifellos die Doku "SCHW31NS7EIGER: MEMORIES – VON ANFANG BIS LEGENDE"*, die Einblicke in das Leben des Fußballprofis Bastian Schweinsteiger gibt. Der Produzent hinter dem Projekt ist übrigens ebenso namhaft wie der Protagonist: Der Film wurde Til Schweiger produziert. Bereits am 5. Juni steht die Doku auf Prime Video* zur Verfügung.

Wer schon immer einmal das Drama sehen wollte, das dieses Jahr denOscar für den besten Film erhielt, hat ab dem 17. Juni die Chance dazu: An diesem Tag bietet Amazon den südkoreanischen Hit "Parasite" an. Oder ist Ihnen eher nach Action und Horror? Dann dürfen Sie sich am 9. Juni auf "Die Mumie" und am 19. Juni auf "Crawl" freuen.

Video: Trailer zum Oscar-Abräumer "Parasite"

Neu auf Prime Video: Diese Filme und Serien erscheinen im Juni 2020

Datum Filme und Serien 1. Juni "Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen" (Kinderfilm, zum Kaufen verfügbar) 2. Juni "A Million Ways to Die in the West" (Komödie) 5. Juni "El Presidente" (Serie, 1. Staffel)

(Serie, 1. Staffel) "Castle" (Serie, 1. - 8. Staffel)

(Serie, 1. - 8. Staffel) "SCHW31NS7EIGER: MEMORIES – VON ANFANG BIS LEGENDE" (Doku)

(Doku) "Gina Brillon – The Floor is Lava" (Stand-Up-Comedy)

(Stand-Up-Comedy) "Blinde Wut – Kampf gegen das System" (Krimi)

(Krimi) "Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen" (Kinderfilm, zum Leihen verfügbar)



(Kinderfilm, zum Leihen verfügbar) "21 Bridges" (Action, zum Kaufen verfügbar)

(Action, zum Kaufen verfügbar) "The Lodge" (Horror, zum Kaufen verfügbar) 6. Juni "No Surrender – One Man vs. One Army" (Krimi) 8. Juni "Mr. Peabody & Sherman" (Kinderfilm) 9. Juni "Die Mumie" (Action) 10. Juni "Robo" (Kinderfilm)

(Kinderfilm) "Auerhaus" (Drama, zum Kaufen verfügbar) 11. Juni "Legend" (Drama)

(Drama) "3 Engel Für Charlie" (Action, zum Kaufen verfügbar) 12. Juni "21 Bridges" (Action, zum Leihen verfügbar) "The Lodge" (Horror, zum Leihen verfügbar) 14. Juni "Goliath96" (Drama) 17. Juni "Parasite" (Drama) 19. Juni "LOL: Last One Laughing Australia" (Serie, 1. Staffel)



(Serie, 1. Staffel) "Crawl" (Horror) 22. Juni "Spycies" (Kinderfilm) 23. Juni "Bastille Day" (Action) 24. Juni "Auerhaus" (Drama, zum Leihen verfügbar) 25. Juni "3 Engel Für Charlie" (Action, zum Leihen verfügbar) 26. Juni "Pete the Cat" (Kinderserie, 2. Staffel)

(Kinderserie, 2. Staffel) "7500" (Thriller)

(Thriller) "Get Lucky" (Komödie)

(Komödie) "Sammys Abenteuer – Die Suche nach der geheimen Passage" (Kinderfilm)

(Kinderfilm) "The Gentlemen" (Komödie, zum Kaufen verfügbar) 28. Juni "Halloween" (Horror)

(Horror) "MUD – Kein Ausweg" (Krimi) 30. Juni "Porträt einer jungen Frau in Flammen" (Drama)

