Amazon entfernt Filme: Für diese Inhalte müssen Prime-Nutzer bald draufzahlen

Wer Amazon Prime nutzt, kann auf die Gratis-Inhalte von Prime Video zugreifen. Im Februar 2021 wird das Angebot aber stark reduziert.

Netflix-Nutzer kennen das Prozedere mittlerweile schon: Jeden Monat entfernt der Streamingdienst mehrere Inhalte*. Auf Prime Video läuft es nicht anders. Amazon kündigt es 30 Tage im Vorfeld an, wenn Filme und Serien auf der Abschlussliste stehen. Im Februar 2021 müssen sich Nutzer durch über 20 Seiten klicken, um alle Werke, die bald verschwinden, sehen zu können.

Dafür haben Sie keine Zeit? Dann haben wir im Folgenden die wichtigsten Inhalte zusammengefasst, für die Prime-Mitglieder demnächst einen Aufpreis bezahlen müssen. Meist verschwinden Filme und Serien nämlich nicht komplett von der Plattform. Amazon bietet es Mitgliedern an, sich bestimmte Produktionen für etwas Geld zu kaufen oder zu leihen.

Amazon: Diese Highlights fliegen im Februar 2021 aus dem Gratis-Angebot von Prime Video

Schon vor längerer Zeit hat Amazon angekündigt, eine eigene „Herr der Ringe“-Serie zu produzieren. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Streamingdienst auch die Filmtrilogie anbietet. Allerdings steht diese nicht mehr lange zur Verfügung. Noch im Februar 2021 soll sie voraussichtlich verschwinden. Ein genaues Datum für den Rauswurf der Fantasy-Blockbuster verrät Amazon aber noch nicht.

Anders verhält es sich in Bezug auf „The Wolf of Wall Street“. Den Klassiker mit Leonardo DiCaprio entfernt das Unternehmen am 10. Februar 2021. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte sich also beeilen. „The Big Lebowski“ können Sie hingegen noch bis zum 20. Februar schauen, während der 1. und 2. Teil von „Die Unfassbaren“ ebenfalls bis zum 10. Februar zur Verfügung stehen.

Amazon Prime Video: Filme, die im Februar 2021 verschwinden

„Den Sternen so nah“ (Romanze, bis zum 8. Februar 2021 verfügbar )

(Romanze, ) „Gladiator“ (Action, bis zum 9. Februar 2021 verfügbar )

(Action, ) „Hellboy - Call of Darkness“ (Fantasy, bis zum 10. Februar 2021 verfügbar )

(Fantasy, ) „The Wolf of Wall Street“ (Drama, bis zum 10. Februar 2021 verfügbar )

(Drama, ) „Die Unfassbaren“ Teil 1 und 2 (Krimi, bis zum 10. Februar 2021 verfügbar )

(Krimi, ) „Unknown User: Dark Web“ (Horror, bis zum 10. Februar 2021 verfügbar )

(Horror, ) „The Iceman“ (Krimi, bis zum 14. Februar 2021 verfügbar )

(Krimi, ) „Moonlight“ (Drama, bis zum 14. Februar 2021 verfügbar )

(Drama, ) „Scream 4“ (Horror, bis zum 14. Februar 2021 verfügbar )

(Horror, ) „Mortal Engines: Krieg der Städte“ (Fantasy, bis zum 17. Februar 2021 verfügbar )

(Fantasy, ) „The Big Lebowski“ (Komödie, bis zum 20. Februar 2021 verfügbar )

(Komödie, ) „Vice: Der zweite Mann“ (Drama, bis zum 20. Februar 2021 verfügbar )

(Drama, ) „13 Sins: Spiel des Todes“ (Horror)

(Horror) „American Psycho“ (Horror)

(Horror) „Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit“ (SciFi)

(SciFi) „Cold Skin: Insel der Kreaturen“ (Action)

(Action) „A Cure for Wellness“ (Horror)

(Horror) „Der Herr der Ringe - Die Gefährten“ (Fantasy)

(Fantasy) „Der Herr der Ringe - Die zwei Türme“ (Fantasy)

(Fantasy) „Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs“ (Fantasy)

(Fantasy) „Drachenzähmen leicht gemacht 2“ (Familienfilm)

(Familienfilm) „The Help“ (Drama)

(Drama) „How to be Single“ (Komödie)

(Komödie) „Ich steh auf Dich“ (Drama)

(Drama) „The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben“ (Drama)

(Drama) „Lucy“ (Action)

(Action) „Money Monster“ (Drama)

(Drama) „Natürlich Blond“ (Komödie)

(Komödie) „Peppermint - Angel of Vengeance“ (Action)

(Action) „The Purge - Die Säuberung“ (Horror)

(Horror) „The Purge: Anarchy“ (Horror)

(Horror) „Sausage Party – Es geht um die Wurst“ (Komödie)

(Komödie) „Senna“ (Doku)

(Doku) „Toni Erdmann“ (Komödie)

(Komödie) „Türkisch für Anfänger“ (Komödie)

(Komödie) „Willkommen im Wunder Park“ (Familienfilm)

