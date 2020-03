Inhalte für die ganze Familie: Das sind die Highlights auf Prime Video im April 2020

Im April 2020 stehen bei Amazon Inhalte für Familien im Fokus. Neben einem umfangreichen Gratis-Angebot stockt der Dienst sein Angebot auch für Prime-Kunden auf.

. Seit Ende März bietet Prime Video auch ein umfangreiches Gratis-Angebot für Familien an.

Die neuen Prime-Video-Inhalte im April 2020 beweisen, dass Amazon verstanden hat, was aktuell gefragt ist. Aufgrund der Coronavirus-Krise* müssen unzählige Menschen die Tage in den eigenen vier Wänden verbringen. Zeiten, in denen Streamingdienste höhere Zuschauerzahlen als jemals zuvor verbuchen könnten.

Besonders hart trifft es Familien, die kaum mehr wissen, wie sie ihre Kinder beschäftigen sollen. Prime Video hilft deshalb mit einem neuen Angebot, das insbesondere die jungen Nutzer berücksichtigt.

Amazon: Prime Video bietet Gratis-Inhalte an

Zwar handelt es sich hierbei um keine April-Neuheit, da das Angebot schon seit März 2020* existiert, doch im kommenden Monat wird es womöglich an Relevanz gewinnen: Seit einigen Tagen bietet Prime Video mehrere Kinder-Serien und -Filme gratis für Amazon-Kunden* an. Um auf die Inhalte zugreifen zu können, ist also keine kostenpflichtige Prime-Mitgliedschaft notwendig.

Amazon-Highlights im April 2020 auf Prime Video

Prime-Kunden dürfen sich im April wieder auf unzählige Exklusiv-Inhalte freuen. Als Highlight zählt beispielsweise die erste Staffel der realverfilmten Serie "Bibi & Tina". Zudem stellt der Streamingdienst eine weitere Neuheit vor: In der SciFi-Serie "Tales From the Loop" stehen die Geschichten mehrerer Figuren im Vordergrund, die über einer Maschine leben, welche die Geheimnisse des Universums erkunden soll. Die Serie wurde von den digitalen Gemälden des Künstlers Simon Stålenhag inspiriert.

Filmfans dürfen sich hingegen auf Kino-Hits wie "Rocketman" oder "Mamma Mia! Here We Go Again" freuen. Mit "Selah & the Spades" stellt der Dienst zudem ein weiteres Amazon Original zur Verfügung.

Trailer zu "Tales From the Loop"

Alle Filme und Serien auf Amazon Prime Video im April 2020

Datum Filme und Serien 2. April "The Good Liar: Das alte Böse" (Thriller, zum Kaufen verfügbar) 3. April "Bibi & Tina" (Serie, 1. Staffel) "Tales From the Loop" (Serie, 1. Staffel) "Falling Snow – Zwischen Liebe und Verrat" (Thriller) "The Farewell" (Drama, zum Kaufen verfügbar) "Booksmart" (Komödie, zum Kaufen verfügbar) 5. April "Passengers" (SciFi) 7. April "Summer of Love" (Drama) 9. April "Jumanji: The Next Level" (Action, zum Kaufen verfügbar) "Der letzte Bulle" (Action, zum Kaufen verfügbar) "Lara" (Drama, zum Kaufen verfügbar) 10. April "Rocketman" (Drama)

(Drama) "All or Nothing: Philadelphia Eagles" (Serie, 5. Staffel in deutscher Synchronisation)

(Serie, 5. Staffel in deutscher Synchronisation) "Booksmart" (Komödie, zum Leihen verfügbar) 11. April "Kursk" (Drama)

(Drama) "Zurück in die Zukunft I-III" (SciFi) 15. April "Mamma Mia! Here We Go Again" (Drama)

(Drama) "Citizen K" (Doku) 16. April "Motherless Brooklyn" (Krimi, zum Kaufen verfügbar) 17. April "Bosch" (Serie, 6. Staffel)

(Serie, 6. Staffel) "Selah & the Spades" (Drama)

(Drama) "Dino Dana" (Kinderserie, 3. Staffel 2. Teil)

(Kinderserie, 3. Staffel 2. Teil) "The Farewell" (Drama, zum Leihen verfügbar)

(Drama, zum Leihen verfügbar) "The Peanut Butter Falcon" (Drama, zum Kaufen verfügbar)

(Drama, zum Kaufen verfügbar) "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" (SciFi, zum Kaufen verfügbar) 18. April "Eine moralische Entscheidung" (Drama) 20. April "Breaking In" (Thriller) 21. April "Blackkklansman" (Drama) 22. April "I Am Mother" (SciFi) 23. April "The Good Liar: Das alte Böse" (Thriller, zum Leihen verfügbar)

(Thriller, zum Leihen verfügbar) "Jumanji: The Next Level" (Action, zum Leihen verfügbar)

(Action, zum Leihen verfügbar) "Der letzte Bulle" (Action, zum Leihen verfügbar)

(Action, zum Leihen verfügbar) "Lara" (Drama, zum Leihen verfügbar)

(Drama, zum Leihen verfügbar) "The Peanut Butter Falcon" (Drama, zum Leihen verfügbar) 24. April "Cleo" (Komödie) 29. April "Playmobil: Der Film" (Kinderfilm)

(Kinderfilm) "Evan Allmächtig" (Familienfilm) 30. April "The Orville" (Serie, 2. Staffel)

(Serie, 2. Staffel) "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" (SciFi, zum Leihen verfügbar)

