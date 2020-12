Amazon Prime Video: Diese Filme und Serien starten im Dezember 2020

Amazon hat verraten, welche Filme und Serien im Dezember 2020 auf Prime Video erscheinen. Unter anderem startet die 5. Staffel der SciFi-Serie „The Expanse“.

Netflix stimmt sich mit vielen weihnachtlichen Inhalten* auf die kommenden Feiertage ein. Amazon hingegen hält im Dezember 2020 an einer bunten Mischung aus Action, Komödien und Serien fest. Wer die Vorweihnachtszeit ohnehin nicht mit entsprechenden Inhalten über die Bühne bringen wollte, kommt hier auf seine Kosten.

Allerdings wandert „Stirb langsam“ ins Programm des Netflix-Konkurrenten. Bis dato diskutieren Fans des Action-Krachers, ob es sich bei der Produktion nicht doch um einen Weihnachtsfilm handelt. Neben dem Klassiker mit Bruce Willis hält Amazon aber noch viele weitere Neuheiten bereit.

Prime Video: Diese Filme und Serien hat Amazon im Dezember 2020 in petto

Mit besonderer Spannung erwartet wird beispielsweise die 5. Staffel der SciFi-Serie „The Expanse“. Sie startet am 16. Dezember. Als Highlight gilt aber auch die Show „Binge Reloaded“, die Fortsetzung des TV-Klassikers „Switch Reloaded“. Bereits am 4. Dezember finden Prime-Nutzer heraus, was das neue Format zu bieten hat.

Den Dezember leitet Amazon mit mehreren starken Serien. So erscheinen unter anderem die 10. Staffel von „The Walking Dead“, die 10. Staffel von „Hawaii Five-0“ und die 18. Staffel von „Family Guy“. Wer Action-Filme liebt, darf sich hingegen auf „Deadpool“ am 7. Dezember und auf die komplette „Stirb langsam“-Reihe am 17. Dezember freuen.

Amazon Prime Video: Diese Filme und Serien erscheinen im Dezember 2020

Datum Filme und Serien 1. Dezember Family Guy (Serie, 18. Staffel) The Good Doctor (Serie, 2. Staffel) Hawaii Five-0 (Serie, 10. Staffel) S.W.A.T. (Serie, 2. Staffel) The Walking Dead (Serie, 1. Teil der 10. Staffel) Willkommen in Marwen (Drama) 3. Dezember Shameless (Serie, 10. Staffel, zum Kaufen verfügbar) Vergiftete Wahrheit (Drama, zum Kaufen verfügbar) 4. Dezember Binge Reloaded (Serie, 1. Staffel) Sound of Metal (Drama) I Still Believe (Drama, zum Kaufen verfügbar) 5. Dezember Bridge Of Spies – Der Unterhändler (Drama) Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns (Komödie) Tatsächlich... Liebe (Romanze) 6. Dezember Türkisch für Anfänger (Komödie) 7. Dezember Deadpool (Action) 8. Dezember I, Robot (Action) Mechanic: Resurrection (Action) 10. Dezember The Broken Hearts Gallery (Komödie, zum Kaufen verfügbar) I Still Believe (Drama, zum Leihen verfügbar) 11. Dezember I’m Your Woman (Drama) The Wilds (Serie, 1. Staffel) 12. Dezember 4 Blocks (Serie, 3. Staffel) Der kleine Rabe Socke – Suche nach dem verlorenen Schatz (Kinderfilm) 13. Dezember Blue Story Gangs of London (Drama) 14. Dezember After Truth (Drama, zum Kaufen verfügbar) Ted (Komödie) 16. Dezember The Expanse (Serie, 5. Staffel) 17. Dezember Body Cam - Unsichtbares Grauen (Action) The Broken Hearts Gallery (Komödie, zum Leihen verfügbar) Tenet (Action, zum Kaufen verfügbar) Stirb Langsam-Reihe (Fünf Filme, Action) 18. Dezember BILD.Macht.Deutschland? (Doku, 1. Staffel) El Cid (Serie, 1. Staffel) The Grand Tour presents: A Massive Hunt (Doku) Pinocchio (Drama) 19. Dezember Life Of Pi: Schiffbruch mit Tiger (Action) 20. Dezember The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten (Drama) 21. Dezember We Summon The Darkness (Horror) 22. Dezember Das A-Team – Der Film (Action) 24. Dezember The Gentlemen (Action) Reiterhof Wildenstein, Teil 3 – Neuanfang (Kinderfilm) Reiterhof Wildenstein, Teil 4 – Der Junge und das Pferd (Kinderfilm) Tenet (Action, zum Leihen verfügbar) 25. Dezember E.T. – Der Ausserirdische (SciFi) Sylvie‘s Love (Drama) 28. Dezember Immer Ärger mit Grandpa (Komödie) Titanic (Drama) 30. Dezember Yearly Departed (Show) 31. Dezember Fighting With My Family (Komödie)

