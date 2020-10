Amazon Prime Video: So buchen Sie die zusätzlichen Channels wie STARZPLAY & Co.

Amazon-Prime-Mitglieder können auf viele Filme und Serien gratis zugreifen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, weitere Channels zu buchen. So klappt es.

Wer zum ersten Mal Prime Video* nutzt, braucht häufig etwas Zeit, um sich zurechtzufinden. So einfach wie Konkurrenzplattform Netflix ist der Amazon-Streamingdienst nämlich auf den ersten Blick nicht aufgebaut. Ein häufiger Grund für die Verwirrung: Auf Prime Video haben die Nutzer den erheblichen Vorteil, zusätzliche Angebote buchen zu können, um Zugriff auf noch mehr Filme, Serien und Dokus zu erhalten. Doch was haben diese sogenannten Channels wirklich zu bieten und wie kann man sie abonnieren? Wir verraten, was Sie über STARZPLAY & Co. wissen sollten.

Amazon Prime Video: So buchen Sie die einzelnen Channels - und so viel kosten sie

Amazon-Prime-Kunden profitieren nicht nur von einer kostenlosen Lieferung der Produkte im Kaufkatalog, sondern auch von der Möglichkeit, auf unzählige Streaming-Inhalte zugreifen zu können. Wem die auf Prime Video angebotenen Inhalte nicht genug sind, hat außerdem den Vorteil, weitere Channels für einen monatlichen Aufpreis zu buchen.

Insgesamt soll es laut einem Bericht des Business Insiders über 50 Channels geben, die die unterschiedlichsten Filme, Serien und Dokus führen. Viele davon spezialisieren sich beispielsweise auf bestimmte Genres, wie etwa ZDF Krimi, der deutsche Kriminalfilme und -serien anbietet.

Buchen können Sie einzelne Channels ganz einfach über die Channel-Übersichtsseite auf Prime Video oder über die Prime-Video-App. Je nachdem, für welche Angebote Sie sich konkret interessieren, können Sie Ihre Favoriten auswählen. Zudem kosten alle Zusatzangebote unterschiedlich viel. Teilweise bezahlen Sie unter 2 Euro pro Monat, in anderen Fällen sind es bis zu 8 Euro.

Wenn Sie sich unschlüssig sind, ob Ihnen ein Channel zusagt, besteht häufig die Möglichkeit, ihn zwei Wochen gratis zu testen. In anderen Fällen, wie etwa bei STARZPLAY, werden die ersten drei Monate vergünstigt angeboten, bis die Nutzer anschließend den vollen Preis bezahlen.

Channels auf Prime Video – Diese Zusatzangebote gibt es

Alleskino (Filme und Dokus aus Deutschland)

(Filme und Dokus aus Deutschland) Animax Plus (Animes in deutscher Synchro)

(Animes in deutscher Synchro) Arthouse CNMA (Arthouse-Filme)

(Arthouse-Filme) Auto Motor und Sport (Alles rund ums Autos)

(Alles rund ums Autos) AXN (Action-Produktionen)

(Action-Produktionen) BBC Player (BBC-Serien und -Dokus)

(BBC-Serien und -Dokus) Bloody Movies (Thriller- und Horror-Produktionen)

(Thriller- und Horror-Produktionen) BluTV (Türkische Produktionen)

(Türkische Produktionen) Cirkus (Krimis aus Großbritannien und Skandinavien)

(Krimis aus Großbritannien und Skandinavien) Comedy Central (Comedy-Produktionen)

(Comedy-Produktionen) Discovery (Informative Dokus und Serien)

(Informative Dokus und Serien) E! Entertainment (Alles rund um Promis und Realty-TV)

(Alles rund um Promis und Realty-TV) Eurosport Player (Alles rund um Sport)

(Alles rund um Sport) Fernsehen mit Herz (Vereint Inhalte der Sender Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV)

(Vereint Inhalte der Sender Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV) Filmtastic (Verschiedene Filme wie moderne Blockbuster oder Kultfilme)

(Verschiedene Filme wie moderne Blockbuster oder Kultfilme) Fix & Foxi (Produktionen für die ganze Familie)

(Produktionen für die ganze Familie) Full Moon (Vereint mehrere Genres, wie Horror, Fantasy und Comedy)

(Vereint mehrere Genres, wie Horror, Fantasy und Comedy) GEO Television (Dokus)

(Dokus) Good!Movies (Arthouse-Filme)

(Arthouse-Filme) Gute Laune TV (Alles rund um Musik aus Deutschland)

(Alles rund um Musik aus Deutschland) H&C TV (Alles rund um den Pferdesport)

(Alles rund um den Pferdesport) Historama (Geschichtliche Filme und Dokus)

(Geschichtliche Filme und Dokus) History Play (Geschichtliche Filme und Dokus)

(Geschichtliche Filme und Dokus) Home of Horror (Horror-Produktionen)

(Horror-Produktionen) Insight (Produktionen rund um Spannung und Action)

(Produktionen rund um Spannung und Action) Kixi Select (Lerninhalte und mehr für Kinder)

(Lerninhalte und mehr für Kinder) MGM (Klassiker und Kult-Filme)

(Klassiker und Kult-Filme) Motorvision TV (Alles rund um Motorsport)

(Alles rund um Motorsport) MTV+ (Reality-TV-Serien, Comedy und vieles mehr)

(Reality-TV-Serien, Comedy und vieles mehr) MUBI (Arthouse, Klassiker, Dokus)

(Arthouse, Klassiker, Dokus) Nautical (Alles rund um Wassersport)

(Alles rund um Wassersport) Netzkino Select (Verschiedene Filme)

(Verschiedene Filme) Okidoki (Zeichentrick und weitere Inhalte für Kinder)

(Zeichentrick und weitere Inhalte für Kinder) Planet (Dokus über die verschiedensten Länder und Kulturen)

(Dokus über die verschiedensten Länder und Kulturen) Realeyz (Preisgekrönte Arthouse-Filme)

(Preisgekrönte Arthouse-Filme) RTL Crime (Produktionen rund um Crime)

(Produktionen rund um Crime) RTL Living (Produktionen rund um Lifestyle)

(Produktionen rund um Lifestyle) Shudder (Thriller und Horrorfilme)

(Thriller und Horrorfilme) Silverline (Asiatische Filme sowie alles rund um Action, Horror, Thriller)

(Asiatische Filme sowie alles rund um Action, Horror, Thriller) Sony (Breite Auswahl an Filmen und Serien)

(Breite Auswahl an Filmen und Serien) sportdigital HD (Alles rund um Fußball)

(Alles rund um Fußball) STARZPLAY (Aktuelle US-Serien und Blockbuster)

(Aktuelle US-Serien und Blockbuster) Stingray (Alles rund um klassische Musik, Oper und Ballett)

(Alles rund um klassische Musik, Oper und Ballett) Stingray Djazz (Alles rund um Jazz)

(Alles rund um Jazz) Stingray Karaoke (Alles rund um Pop, Rock und viele weitere Musikgrenres)

(Alles rund um Pop, Rock und viele weitere Musikgrenres) Sundance Now (Preisgekrönte Filme, Serien und Dokus)

(Preisgekrönte Filme, Serien und Dokus) SYFY Horror (Horror-Produktionen)

(Horror-Produktionen) Terra X (Dokus zu den verschiedensten Themen)

(Dokus zu den verschiedensten Themen) Turk On Video (Produktionen aus der Türkei)

(Produktionen aus der Türkei) TV 1000 Russian Kino (Produktionen aus Russland)

(Produktionen aus Russland) Waidwerk (Alles rund um Outdoor)

(Alles rund um Outdoor) Watch4+ (Verschiedene Filme, Serien, Dokus)

(Verschiedene Filme, Serien, Dokus) Wild West (Western-Produktionen)

(Western-Produktionen) ZDF Herzkino (Romantische deutsche Produktionen)

(Romantische deutsche Produktionen) ZDF Krimi (Deutsche Krimis)

(Deutsche Krimis) ZDFtivi (Familienproduktionen von ZDF und KiKA)

(Familienproduktionen von ZDF und KiKA) Zeit Akademie (Informative Inhalte)

